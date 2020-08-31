Раскрыт размер гонорара адвоката Ефремова

Москва, 31 августа. Адвокатские услуги Эльмана Пашаева обойдутся Михаилу Ефремову в 10 миллионов рублей. Об этом сообщила адвокат Анна Бутырина.

По ее словам, услуги Пашаева стоят около 10 миллионов рублей. При этом в случае успешного завершения дела Ефремов будет должен доплатить адвокату.

«Пашаев стоит, по разным сведениям, около 10 миллионов рублей. Он обещал Михаилу Олеговичу, что он его освободит. За его освобождение он будет должен ему еще заплатить», — рассказала Бутырина в эфире шоу «Звезды сошлись».

Она также добавила, что адвокат родственников погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Александр Добровинский работает бесплатно.

При этом сестра актера Михаила Ефремова Анастасия опровергла данную информацию, отметив, что Добровинского нанял «определенный» телеканал.

«У меня есть сведения, что Добровинский был нанят определенным телевизионным каналом, который оплачивает его работу», — пояснила она.

Напомним, 8 июня Ефремов устроил ДТП в центре столицы, в результате которой погиб один человек. Позднее было установлено, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

9 июня суд отправил Ефремова под домашний арест. Данное решение вызвало общественный резонанс. Коллеги Ефремова осудили действия актера, выразив уверенность, что он должен быть отправлен в СИЗО.

Позднее адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не считает себя виновным в совершении смертельного ДТП. По его словам, Ефремов «готов платить» родственникам погибшего, однако не намерен «возмещать» ущерб.

Позднее родственники Сергея Захарова заявили, что им не за что прощать Михаила Ефремова, так как он отказывается признавать свою вину. 6 июля следствие предъявило Ефремову обвинение по части четвертой статьи 264 УК РФ. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.