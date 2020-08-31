Свидетель Ефремова не смог внятно описать второго человека в авто актера

Москва, 31 августа. Свидетель защиты по делу о смертельном ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова не смог внятно описать второго человека, который, по его словам, сел в машину артиста перед аварией, передает из зала суда корреспондент Федерального агентства новостей.

Государственный обвинитель пытался выяснить у свидетеля, во что был одет неизвестный человек, который якобы сел в авто артиста перед ДТП и которого якобы видел свидетель. Ниже приведен странный диалог между обвинителем и свидетелем:

- Вы говорите, что второй человек был не в пиджаке. А в чем он был? - Не в пиджаке. - А в чем? - Не в пиджаке. - А в чем? - Не в пиджаке. - А в чем?

Кроме того, свидетель защиты утверждает, что в машину к актеру садился молодой человек, однако видел он его только со спины. Поэтому становится не совсем понято, как свидетель определил его возраст.

Ранее на заседании суда о делу Ефремова второй свидетель защиты заявил, что перед аварией на заднее сидение внедорожника, принадлежащего актеру, сел «высокий человек в бейсболке».

Напомним, что в отношении Михаила Ефремова, который в начале лета спровоцировал смертельную аварию в Москве на Смоленской площади, возбудили уголовное дело. Он в состоянии алкогольного опьянения за рулем иномарки выехал на встречку, где влетел в грузовик. Водитель транспортного средства скончался в больнице. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.