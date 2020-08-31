Новый свидетель по делу Ефремова воевал в Донбассе

Москва, 31 августа. Новый свидетель по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, выступающий на стороне защиты, признался, что принимал участие в вооруженных действиях в Донбассе. Об этом он рассказал на очередном судебном слушании, передает корреспондент Федерального агентства новостей из зала суда.

По словам мужчины, вместе с ним в гражданской войне участвовал и предыдущий свидетель защиты, являющийся его близким другом.

«Он спас меня на Украине, когда у меня автомат заклинило», — заявил новый свидетель.

Мужчину разозлили слова адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского, который, как утверждает свидетель, выставил его друга на всю страну «слепым алкоголиком».

Напомним, вечером 8 июня Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова выехал на полосу встречного движения в районе Смоленской площади в Москве и столкнулся с фургоном Lada. Водитель отечественного автомобиля получил тяжелые травмы и позднее скончался в больнице.

Как сообщали ранее очевидцы аварии, во время ДТП за рулем сидел сам Ефремов, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В отношении актера возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. В суде артист заявил, что в момент смертельной аварии он сидел со стороны пассажира, а внедорожником управлял кто-то другой.

Ранее второй свидетель защиты по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова рассказал, что перед аварией на заднее сидение Jeep Grand Cherokee, принадлежащего актеру, сел «высокий человек в бейсболке».