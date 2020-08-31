США хотят изгнать Китай из мировой экономики

Одной из важнейших скрытых интриг в мировой финансовой системе ближайших двух-трех месяцев является очередной пересмотр так называемой валютной корзины Международного валютного фонда (МВФ). Такой пересмотр проводится каждые пять лет и призван отражать изменения в планетарной экономике. Предыдущее решение по этому поводу совет директоров МВФ принял 30 ноября 2015 года, и оно вступило в силу 1 октября 2016 года.

Это было во многом уникальное решение. По нему впервые в составе этой валютной корзины — вернее, специальных прав заимствования (SDR) — появилась денежная единица страны, не входящей в число стран коллективного Запада: Китайской Народной Республики. И не просто появилась, а сразу заняла третье место (10,92%) — следом за долларом (41,73%) и евро (30,93%), оттеснив японскую иену (8,33%) и британский фунт стерлингов (8,09%).

Почему это важно? Да потому, что после этого решения центробанки всего мира получили полное право часть своих резервов формировать в юанях, а это, разумеется, привело к сокращению мирового финансового влияния доллара — впрочем, как и других резервных валют.

Надо сказать, что американцы всеми силами сопротивлялись такому «пришествию юаня в CDR», и началось это задолго до появления на арене Дональда Трампа. Во всяком случае, в 2010 году этот вопрос, вопреки позиции тогдашнего главы МВФ Доминика Стросс-Кана, был отложен до 2015 года, а к 2015 году было сделано все, чтобы лидирующие позиции доллара на мировом финансовом олимпе не пошатнулись. Так, доля американской валюты в CDR снизилась всего на 0,17%, в то время как евро — на 6,57%, иены — на 1,07%, а фунта стерлингов — на 3,27%.

Все помнят, как в октябре 2015 года, перед самым решением МВФ, председатель КНР Си Цзиньпин посетил Великобританию по личному приглашению монарха Соединенного Королевства Елизаветы II и какой небывало роскошный прием ему там был оказан. Видимо, речь шла и об условиях вступления Китая в «клуб CDR», а также о разделе оставшейся части корзины между Лондоном и Пекином.

Очень похоже, что ушлая «англичанка» тогда вчистую переиграла товарища Си, наобещав ему поддержку и по рынкам Содружества, и по Гонконгу, и по чему угодно еще, включая глобальное продвижение юаня, — но выбила себе два-три дополнительных процента. После чего от исполнения этих конфиденциальных обязательств в главном просто отказалась — это стало очевидным уже на Давосе-2017, когда заявка Цзиньпина на китайское глобальное лидерство вместо американского была высмеяна представителями коллективного Запада.

Но в нынешнем году подходил срок нового пересмотра, а также связанного с ним перерасчета состава CDR — и ничего хорошего ни для американского доллара, ни для других резервных валют, за возможным исключением евро, это не сулило. Даже с учетом того, что одним из важнейших базовых факторов такого перерасчета был номинальный ВВП страны-эмитента резервной валюты, выраженный в долларах.

Именно это обстоятельство в 2015 году позволило ограничить юань менее чем 11%-ным представительством в CDR: ВВП США-2014 составлял 17,4 трлн долларов, а ВВП КНР-2014 — «всего» 10,4 трлн долларов, хотя по паритету покупательной способности «красный дракон» уже тогда поднялся выше США — до 17,6 трлн долл. Но для МВФ при его расчетах это никакого значения не имело.

За прошедшие пять лет мировая экономическая ситуация по номиналу не сильно изменилась. Данные МВФ за 2018 год, в трлн. долл. таковы: США — 20,58, ЕС (без Великобритании) — 19,67, КНР — 13,37, Япония — 4,97, Великобритания — 2,83; соответственно, «справедливые» доли в корзине CDR оказываются примерно такими: доллар — 33,5%, евро — 32,02%, юань — 21,77%, иена — 8,09%, фунт стерлингов — 4,62%.

Сравнив эти показатели с нынешним распределением резервных валют, легко понять, что США, Японии и Великобритании предстояло еще больше ужаться со своими валютами в пользу Китая. Но ведь известно: если джентльмены начинают проигрывать, они меняют правила игры. Ровно это и случилось: еще в апреле 2020 года МВФ сообщил, что исключает показатель номинального ВВП из своих дальнейших расчетов из-за финансово-экономической нестабильности, вызванной коронавирусной пандемией!

Раз так, то не будет и официальных данных по номинальному ВВП 2019 года, а значит, не будет и прежней стандартизованной базы для пересмотра содержимого «корзины CDR» на 2021–2026 годы! Следовательно, ее нужно изменить, а на такое изменение (с разработкой, обсуждением и принятием, — причем «старым» составом) могут потребоваться даже не месяцы, а годы. Хотя при желании все можно оформить за несколько дней.

Видимо, важнейшую роль в дальнейшем развитии этой коллизии сыграет исход президентских выборов в Соединенных Штатах 3 ноября 2020 года. Впрочем Госдепартамент США уже дал финансовым фондам американских вузов официальную рекомендацию — срочно избавляться от ценных бумаг китайских компаний, поскольку «возможное усиление стандартов листинга приведет к массовому исключению фирм КНР с американских бирж к концу следующего (2021-го. — Прим. ФАН) года».

Похоже, в Вашингтоне всерьез намерены выбросить «красного дракона» из мировой финансовой системы, а значит — изгнать из мировой экономики, начав с удаления юаня из валютной корзины МВФ. Беда только в том, что заменить Китай сегодня — даже в случае тотального и сверхбыстрого исхода оттуда западных ТНК вместе с их производствами — некем. Следовательно, все будет иначе, нежели предусмотрено в американских стратегических планах.