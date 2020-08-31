Слабость, слезливость, нежелание вставать с кровати и даже брать ребенка на руки — так проявляется послеродовая депрессия. Почему она возникает? Как определить тяжесть состояния? И как можно помочь молодой маме? На вопросы отвечает врач психиатр, психотерапевт клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Кристина Вирт.

«Послеродовая депрессия развивается в течение некоторого времени после родов, — комментирует специалист. — Причины ее на сегодняшний день неизвестны. Установлено, что определенную роль в этом процессе играют биологические механизмы. В организме наблюдается дисбаланс гормонов: серотонина, дофамина, норадреналина. Кроме этих нейромедиаторов задействованы и другие. Исследования выявляют влияние эндорфинов, иммунных механизмов, глюкокортикоидных гормонов, то есть целого комплекса биологически активных веществ. И все они влияют на психологическое состояние молодой мамы».

Кроме этого, влияет и изменение образа жизни женщины. Появление ребенка переворачивает ее привычный уклад с ног на голову. Малыш нуждается в уходе, маму преследует постоянная тревога о нем, о его здоровье. Может возникать ощущение, что она не справится, что-то сделает не так. Все это становится спусковым механизмом и приводит к развитию депрессии.

Симптомы послеродовой депрессии

На развитие депрессивного состояния указывают различные признаки. Основные:

снижение настроения;

непроходящее ощущение тоски;

снижение энергии и неспособность выполнять даже рутинные действия;

ангедония — состояние, при котором то, что радовало раньше, не вызывает никаких позитивных эмоций.

«Женщину могут преследовать суицидальные мысли, идеи виновности, снижение самооценки, — уточняет врач психиатр Кристина Вирт. — Могут наблюдаться нарушения сна, обычно при депрессии засыпают и просыпаются позже обычного или сон становится прерывистым, что мешает нормальному отдыху в ночное время».

Для определения тяжести состояния специалисты используют установленные техники. Наиболее распространен тест на послеродовую депрессию по Эдинбургской шкале. Вопросы теста включают сведения о симптомах и состоянии, которое наблюдается у женщины. Результаты теста помогают специалисту поставить диагноз.

Сколько длится послеродовая депрессия

Продолжительность может быть разной, так как зависит от целого ряда факторов. Если молодая мама видит поддержку со стороны близких, находит источники положительных эмоций или в помощь ей нанимают няню, эмоциональное состояние быстро улучшается. Происходит это и по мере взросления ребенка. Когда малыш идет в детский сад, у мамы появляется больше времени на себя, и послеродовая депрессия отступает. Но бывает и наоборот.

«По мере взросления ребенка послеродовая депрессия у женщины может усугубиться на фоне появления других забот, — отмечает врач. — Болезнь может перейти в биполярное расстройство, поэтому при ее признаках необходимо обращаться к специалисту».

Как избавиться от послеродовой депрессии

По словам специалиста, лучший способ избежать нарушения эмоционального состояния после родов — заранее готовить себя к новой роли. Важно понимать, что с появлением ребенка жизнь изменится. Что в ней наступит период, когда что-то важное придется отодвинуть на второй план, а на первом будет малыш, который больше всего нуждается в тепле и заботе мамы.

«Не забывайте о себе, — советует Кристина Вирт. — Помните инструкцию в самолетах? Сначала нужно надеть маску на себя, а уже потом на ребенка, потому что если взрослый задохнется, то и ребенок тоже погибнет».

Если матери плохо, ребенок не получает адекватного ухода, что непременно сказывается на его психике и эмоциональном развитии. По данным исследований, у женщин, страдающих депрессивными расстройствами, нарушается эмоциональная связь с детьми. А потому заботиться о своем психологическом состоянии крайне важно.

«Ищите ресурсы для поддержания настроения, — продолжает врач психиатр Кристина Вирт. — Включайте в распорядок дня дела, которые приносят вам удовольствие. Находите время для отдыха, хотя бы раз в неделю перекладывайте заботы о малыше на кого-то другого и посвящайте время себе. Пройтись по магазинам, выпить кофе с подругой, почитать книгу — все это должно сохраняться в жизни молодой мамы, не говоря уже о базовых потребностях: спокойно поесть или принять ванну».

Лечение послеродовой депрессии

Если психологическое состояние женщины серьезно нарушено, может потребоваться помощь врача. Специалист определит степень болезни и назначит лечение. При легкой степени рекомендована психотерапия: работая с мыслями пациента, врач помогает вернуть позитивное восприятие жизни и избавиться от депрессии.

При умеренной и тяжелой формах болезни назначают лекарственные препараты. Чаще всего сегодня используют селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Они хорошо переносятся и обладают минимальным набором побочных эффектов. Но для достижения терапевтического действия принимать их нужно длительно — до 6 месяцев. За пару месяцев эффект лекарственного средства раскрыться не успеет.

«Вопрос совместимости препаратов от депрессии с грудным вскармливанием спорный и сложный, — комментирует врач психиатр Кристина Вирт. — Обычно рекомендуют перевести ребенка на кормление смесью и начать принимать препараты. Важно правильно оценивать сложившуюся ситуацию. Ничего страшного не случится с малышом, если он будет переведен на искусственное вскармливание. Куда страшнее, если мама будет находиться в депрессии и мучиться, кормя его».

В лечении используют не только лекарственные препараты. Наряду с ними врач может порекомендовать и другие техники.

Увеличение энергетического потенциала. Ежедневно по чуть-чуть нужно повышать активность, выполняя повседневные дела. Если мама не может заправить кровать, в течение первой недели она должна научиться аккуратно складывать постельное белье, а на второй неделе — расстилать на кровати покрывало. Если сложно почистить зубы, нужно начать с полоскания рта и только через несколько дней перейти к полноценной гигиене зубов. Каждый день нужно продвигаться немного вперед, это поможет победить вялость и апатичность.

Ежедневно по чуть-чуть нужно повышать активность, выполняя повседневные дела. Если мама не может заправить кровать, в течение первой недели она должна научиться аккуратно складывать постельное белье, а на второй неделе — расстилать на кровати покрывало. Если сложно почистить зубы, нужно начать с полоскания рта и только через несколько дней перейти к полноценной гигиене зубов. Каждый день нужно продвигаться немного вперед, это поможет победить вялость и апатичность. Радости жизни. Добавляйте в жизнь удовольствия, те дела, которые радовали раньше. Если женщина любила рисовать, каждую неделю в установленное время ей нужно выделить 30 минут на рисование. Если любила пить кофе — каждую неделю в установленный день ей необходимо дать 15 минут, чтобы посидеть за чашечкой ароматного напитка. «Важно, что мы не ждем, что она захочет это сделать, — уточняет врач, — это становится заданием».

Добавляйте в жизнь удовольствия, те дела, которые радовали раньше. Если женщина любила рисовать, каждую неделю в установленное время ей нужно выделить 30 минут на рисование. Если любила пить кофе — каждую неделю в установленный день ей необходимо дать 15 минут, чтобы посидеть за чашечкой ароматного напитка. «Важно, что мы не ждем, что она захочет это сделать, — уточняет врач, — это становится заданием». Правильный настрой. Не пытайтесь быть идеальной матерью, пытайтесь быть хорошей. Просто будьте рядом с ребенком, ухаживайте за ним, дарите ему тепло и заботу. В первый год жизни малыша это куда важнее, чем любые модные развивающие занятия. Разговаривайте с ребенком, обнимайте и целуйте, это поможет уменьшить проявления депрессии.

«Близким нужно понимать, что послеродовая депрессия — это болезнь, — комментирует Кристина Вирт. — У нее есть биологические механизмы, она проявляется нарушением самочувствия, как любая другая болезнь. Все, что можно сделать в этой ситуации, — взять часть забот на себя, помочь женщине, поддержать ее, показать, что вам понятно ее состояние».

Врач советует ни в коем случае не обвинять молодую маму, а также помнить, что отпуск по уходу за ребенком — это время, которое предоставляют женщине для ухода за ребенком, а не за квартирой. Близким нужно использовать все доступные средства, чтобы облегчить молодой маме быт и рутинные задачи, тогда и болезнь отступит значительно быстрее.