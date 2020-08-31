Россия войдет в топ-5 экономик мира в 2020 году

Москва, 31 августа. Россия может войти в топ-5 экономик мира в 2020 году, сообщил помощник президента РФ Максим Орешкин.

Орешкин подчеркнул, что Россия не отказывалась от целей войти в пятерку экономик мира.

«Если вы откроете последний прогноз Международного валютного фонда на этот год, то увидите, что в этом году Россия будет пятой экономикой мира, поднимется на этот уровень. Поэтому с этой точки зрения можно сказать, что в этом году она [цель] достигнута», — сообщил Орешкин в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».

Орешкин отметил, что в этом году доходная база бюджета РФ будет больше, чем планировалось.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев рассказал Федеральному агентству новостей, что максимальное падение российской экономики страны наблюдалось в апреле (минус 12%), в июле и августе показатель улучшился до минус 4-5%.На данный момент эксперты предусматривают падение ВВП в 2020 году на 3,9% против 5% в ранних версиях документа. Кроме того, ожидается спад инвестиций на 6,6% вместо 12%.