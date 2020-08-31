ПФР начал принимать заявления на выплату 10 тыс. рублей на детей

Москва, 31 августа. Россиянам сообщили, что Пенсионный фонд России (ПФР) начал принимать заявления на получение единовременной денежной выплаты в размере десяти тысяч рублей.

Эту выплату смогут получить отдельные категории граждан. В данном случае речь идет семьях с детьми. Если ребенку три года или исполнится до конца сентября, то родители могут получить десять тысяч рублей.

«Если вашему ребенку исполняется три года в период с 1 июля по 30 сентября 2020 года, то у вас есть право на получение единовременной выплаты», — сообщили в ПФР.

Соответствующее заявление можно подать на портале «Госуслуги» или через территориальное отделение фонда.

«Если вы еще не подали заявление на выплаты — у вас остается не так много времени, чуть больше месяца», — отметили в ПФР.

Глава Минтруда РФ Антон Котяков ранее заявил, что более 3,2 миллиона российских детей получают ежемесячные выплаты. По его словам, данные выплаты осуществляются с 1 июня 2020 года. Российские семьи получают ежемесячную денежную выплату на детей в возрасте от трех до семи лет, если их средний доход составляет ниже одного прожиточного минимума на человека.

Как напоминает Ura.ru, неработающим россиянам, ухаживающим за инвалидами, могут предоставить право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тысяч рублей.