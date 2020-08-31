Вассерман объяснил, почему Зеленский теряет власть

Москва, 31 августа. Власть президента Украины Владимира Зеленского уменьшается на глазах, глава государства продолжит терять вес на политической арене, считает публицист Анатолий Вассерман.

По словам эксперта, рейтинги Зеленского падают и продолжат падать. Вассерман также прокомментировал намек Петра Порошенко о госперевороте. Экс-президент отметил, что «зелень падает по осени».

Вассерман считает, что Порошенко не сможет захватить власть. Зеленский хотя бы обещает людям что-то полезное и дает им надежду на то, что им будет лучше, а Порошенко доказывает, что людям будет только хуже.

«Вряд ли этим сможет воспользоваться Порошенко и его банда-команда. Они проводят ту же самую политику, только даже не пытаются прикрывать ее какими-то красивыми словами. Они открытым текстом заявляют, что, мол, будет только так, как мы хотим, или никак не будет», — отметил Вассерман.

По мнению публициста, несмотря на все минусы Зеленского, никто не может составить ему конкуренцию. Любой независимый руководитель Украины заведомо вынужден действовать против интересов громадного большинства своих сограждан, уверен эксперт.

Ранее Вассерман оценил, как отразятся на Украине и Белоруссии выборы в США. По его словам, исход президентских выборов в США может повлиять на политическую ситуацию в Белоруссии и Украине: в первом случае напряжение в стране резко пойдет на спад, а во втором — все останется без изменений.