Возмужавший сын Заворотнюк взбудоражил россиянок своей внешностью

Москва, 31 августа. Подросший сын актрисы Анастасии Заворотнюк взбудоражил россиянок новыми фото в Instagram. Пользовательницы соцсети восхитились внешностью 20-летнего Майкла.

На снимках молодой человек позирует в черной одежде и круглых очках. Также возмужавший сын Заворотнюк продемонстрировал разные прически — подписчицы увидели парня как с распущенными, так и с собранными волосами.

Фотографии Майкла привели его поклонниц в восторг. Девушки оставили под постом множество смайликов в виде сердечек и огня. Также многие пользовательницы Instagram назвали сына актрисы «краш» — на молодежном сленге этим словом обозначают объект тайной влюбленности.

«Крутой перец», — написал r_amg1.

«Не, ну это краш, конечно», — прокомментировала the.nastya_g.r.r.

«Вау! Вы очень красивый!» — восхитился пользователь с ником the_zavorotnyuk_family.

«Недалеко то время, когда будешь давать концерты», — отметила leonova4530.

«Ух ты! Краш прям!» — написала _cosmosgirlll_.

«Ну тут краш получается», — оставила комментарий zhenyakireeva7.

Майкл родился 13 июля 2000 года в США. Его отцом является второй супруг Анастасии Заворотнюк — бизнесмен Дмитрий Стрюков. Сейчас сын актрисы изучает право в МГИМО, но заявляет, что хочет стать актером.

Отметим, что у Майкла есть старшая сестра Анна, которая в последнее время активно ведет блог в Instagram. Недавно 24-летняя девушка призналась, что хотела изменить внешность.