Профинансировавшие протесты в Белоруссии организации не остановятся ни перед чем, чтобы окончательно «свалить» экономику данной страны. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил политолог, публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман.

Так собеседник ФАН отреагировал на заявление штаба баллотировавшейся в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о том, что она собирается выступать на заседаниях Совета Безопасности ООН 4 сентября и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 8 сентября.

«Очевидно, что она будет выступать с некими «просьбами», — сказал эксперт. — Однако я уверен, что речь не пойдет о военном вмешательстве во внутренние дела Республики Беларусь — уже хотя бы потому, что существуют Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Договор о Союзном государстве. На практике это означает, что в случае попытки иностранного вторжения агрессорам предстоит иметь дело не только с вооруженными силами Белоруссии, но еще и с российской армией».

Вассерман напомнил, что Россия — государство не просто хорошо вооруженное, но и стоящее на передовой в военно-техническом отношении. Так что испытывать на себе наше новейшее оружие страны, стоящие за Тихановской, вряд ли захотят.

«Однако требовать экономических санкций против Республики Беларусь они точно будут, — убежден интеллектуал. — Будут уже только потому, что в условиях все еще разрастающегося всемирного кризиса борьба за рынки сбыта крайне обостряется. И это, в частности, значит, что остановить Минский автомобильный завод личности, создавшие «политика» Тихановскую, могут за любые деньги — ведь в таком случае спонсоры протеста быстро возместят любые затраты на него».

Таким образом, политолог сделал вывод о том, что бывший кандидат в президенты Белоруссии посвятит обе своих речи перед ведущими мировыми странами мольбам о санкциях в отношении Белоруссии. Однако в Совбезе ООН есть представитель России — и он может подробно объяснить всем своим собравшимся послушать Тихановскую коллегам, в чем именно та лжет.

«А также рассказать о том, кто оплачивает ложь, льющуюся из ее рта», — добавил собеседник ФАН.

Вассерман также прокомментировал факт несоответствия масштаба фигуры Светланы Тихановской уровню международных организаций, перед которыми она собирается «толкать речь».