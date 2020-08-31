Астролог назвала знаки зодиака, которые в сентябре встретят свою любовь

31 августа Венера, отвечающая за отношения, любовь и романтику, переходит в знак Рака и пробудет там до 27 сентября. Это значит, что отношения наполнятся душевной теплотой, захочется уюта. Об этом Федеральному агентству новостей рассказала астролог Елена Данилова.

Овен

После активного и эмоционального августа захочется домашнего уюта и тепла, поездки к родителям. Астролог рекомендует парам чаще проводить время вместе, дома, под одной крышей.

Телец

Благоприятны будут совместные непродолжительные поездки на короткие расстояния.

«Общение с братьями и сестрами также принесет радость», — добавила Данилова.

Близнецы

Данному знаку зодиака рекомендуется сходить со своей второй половинкой в ресторан, еда принесет особенное наслаждение. Балуйте друг друга полезными вкусностями.

«Возможны приятные денежные бонусы. И следите за речью, сейчас необдуманное слово может особенно ранить партнера», — рассказала астролог.

Рак

Данилова советует позаботиться в первую очередь о себе, уделить внимание своему телу, здоровью.

«Проведите день в спа. Сделайте друг другу массаж, это укрепит ваши отношения и наполнит их особенной энергией», — добавила астролог.

Лев

Львам захочется уединения. Удача придет от совместной поездки куда-то вдаль от цивилизации, но необходимо следить за тратами. Они могут быть очень эмоциональными и неоправданными.

Дева

Данный знак зодиака ждут новые знакомства, приключения, уютные посиделки с новыми людьми. Загадывайте желания, они очень быстро воплотятся в жизнь.

Весы

У Весов возможен роман на работе, повышение в карьере. Можно ожидать недвусмысленных знаков внимания от руководства.

«Прислушивайтесь к себе», — заметила астролог.

Скорпион

Для Скорпиона окажется благоприятным совместное путешествие по воде.

«А если вы еще не встретили своего избранника, смело отправляйтесь в плавание. Радость принесут паломничество, духовные практики», — рассказала Данилова.

Стрелец

У Стрельца будет возможность получения дополнительного дохода благодаря партнеру. Захочется экспериментов в постели.

Козерог

Вопрос отношений и партнерства выйдет на первый план. Астролог рекомендует пересмотреть и обсудить дальнейшее развитие отношений.

«Проявите заботу и поддержку», — пояснила Данилова.

Водолей

Водолеям астролог рекомендует отложить любые конфликты и выяснения отношений, займитесь налаживанием быта, начните с полезных привычек.

«Стоит благоприятно провести время, например, в санатории, проведя check-up (комплексное обследование организма. — Прим. ФАН)», — рассказала Данилова.

Рыбы

У данного знака наступило время романтики и приятных знакомств. Комплименты, конфетно-букетный период — это сейчас про вас. Также отличное время для налаживания контакта с детьми.

«Используйте это время для душевных разговоров и наведения мостов. Чаще благодарите и делайте комплименты друг другу. Радуйтесь и наслаждайтесь друг другом», — заключила Данилова.

Ранее астролог Яна Ваганова рассказала, как привлечь удачу в начале сентября. По ее словам, это время нужно использовать по максимуму.