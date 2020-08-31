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Ученые зафиксировали слабую магнитную бурю на Земле

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Ученые зафиксировали слабую магнитную бурю на Земле

Москва, 31 августа. Слабая магнитная буря началась утром в понедельник в магнитосфере Земли. Об этом сообщили сотрудники Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук.

На сайте лаборатории сказано, что магнитная буря имеет уровень G1. По данным специалистов, она длилась примерно с 6.00 до 9.00 (по московскому времени). О текущем состоянии магнитосферы нашей планеты пока не сообщается.

Отмечается, что в классификации магнитных бурь есть пять уровней. Ученые утверждают, что слабая буря может привести к незначительным сбоям в работе энергосистем, а также повлиять на миграционной путь птиц и животных. Более сильные магнитные бури могут нарушить работу коротковолновой связи и навигационных приборов.

Подчеркивается, что вызванные повышенной солнечной активностью бури иногда приводят к тому, что полярные сияния видны на более южных широтах, чем обычно.

Ранее сообщалось, что команда ученых из Национального центра атмосферных исследований США в Колорадо создала карту магнитного поля внешнего слоя Солнца, который называется короной. Отмечается, что этот объект чрезвычайно сложно изучить, однако созданная карта поможет предсказывать солнечные вспышки, способные угрожать Земле, передает «Ридус».

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