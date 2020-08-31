Песков поговоркой описал отказ от русского языка в школах Украины

Москва, 31 августа. Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков поговоркой отреагировал на решение Киева перевести все русскоязычные школы на украинский язык обучения.

В Кремле сожалеют в связи с соответствующим решением Украины. По словам Пескова, Москва не может предпринять в этой связи каких-либо гуманитарных шагов, так как они были бы заблокированы киевской стороной.

«Мы можем только выразить сожаление. Каких-то гуманитарных шагов мы не можем предпринять, потому что любые шаги были бы заблокированы украинской стороной, которая, в данном случае, наверное, назло бабушке решила отморозить уши», — описал ситуацию на Украине представитель Кремля.

Напомним, с 1 сентября на Украине исчезнут русскоязычные школы. Так, с 1 сентября учащиеся 5–11 классов перейдут на государственный язык обучения, а с 2023 года аналогичные преобразования коснутся и тех учреждений, где обучение осуществляется на языках стран ЕС.