Берлин, 31 августа. Политика властей ФРГ в отношении «Северного потока — 2» остается неизменной: газопровод должен быть достроен. По мнению некоторых пользователей Интернета, этот факт мог стать причиной якобы спонтанного митинга, что допускает и представитель Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Он считает, что несогласие Берлина препятствовать реализации проекта строительства газопровода крайне раздражает США.

Интересен тот факт, что к митинговавшим в Берлине по поводу жесткости мер против коронавируса «вовремя» приехал Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший, чей дядя был Джоном Кеннеди. Символично, что президент Кеннеди приезжал в Берлин как раз в тот момент, когда в стране вели борьбу с глобальным тоталитаризмом. Полвека спустя ФРГ снова борется, только против «корона-тоталитаризма», написал общественник в своем Telegram-канале.

Он обратил внимание, что в рамках давления на немецкого канцлера Ангелы Меркель «реанимировали» байки про разгуливающих убийц, которые якобы выполняют задания Москвы. В качестве жертвы мнимой расправы назван застреленный Зелимхан Хангошвили. Примечательно, что мучеником был сделал соратник покойных террористов Басаева и Масхадова.

Малькевич считает, что митинг и обвинения преследуют одну цель: заставить Берлин закупать американский газ и не позволить построить газопровод из РФ.

Ранее немецкий политолог Александр Рар отметил, что Берлину сейчас сложно вести диалог с Вашингтоном, в частности, с администрацией президента Дональда Трампа, пишет НСН.