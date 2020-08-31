Бовдунов: Итоги выборов  в Черногории приведут к выходу страны из НАТО

То, что сейчас происходит в Черногории, — очевидное поражение Мило Джукановича и его партии. То есть человека, который стоял во главе страны 30 лет и был тесно связан с интернациональными преступными группировками. Напомню, он, вопреки массовым протестам населения и позиции православной церкви, ввел Черногорию в НАТО.

Джуканович — патентованный атлантист, глобалист, ненавистник православия, криминальный авторитет и подонок, которого, тем не менее на западе очень любят и уже много лет максимально поддерживают.

Даже если он обойдет одну из оппозиционных сил на один процент, а это вопрос очень спорный, поскольку есть еще один оппозиционный блок, то в сумме оппозиция вполне может претендовать на власть. Задолго до выборов черногорская оппозиция обвинялась в сотрудничестве с Россией в планах переворота, подвергалась преследованиям и арестам.

Есть информация о вбросах и фальсификациях на выборах. Ни для кого не секрет, что Джуканович активно использует косоваров-албанцев, которые голосовали по черногорским документам. Но даже при таком ресурсе выборы, естественно, проиграл. И здесь возникает вопрос, отдаст ли он власть или будет давить на оппозицию и, накинув себе сколько-то процентов, попытается сохранить ее?

Для России итоги выборов в Белоруссии означают шанс на изменение отношений с этой страной. Напомню, что последние годы Черногория шла явным антироссийским курсом — Россию обвиняли во всех грехах, везде видели российское вмешательство. Была даже странная история о десанте казаков — ансамбля песни и пляски, который якобы должен был захватить власть в Черногории.

Если черногорской оппозиции удастся выбить Джукановича, то произойдут серьезные перемены: улучшение отношений с РФ, не исключен даже выход Черногории из НАТО, хотя на это, конечно, потребуется колоссальная воля. Потому что запад — США и европейские центры — не будет этому потворствовать и постарается всеми силами сохранить Джукановича у власти.

Можно провести параллель с ситуацией в Белоруссии, где запад активно настаивает на том, чтобы избранный президент ушел. А здесь — откровенно криминальный диктатор, стоявший во главе страны со времен Социалистической Республики Югославия. Посмотрите на реакцию западных СМИ: даже если начнутся массовые протесты, серьезной реакции на это не будет. Собственно, это тоже один из показателей двойных стандартов запада. Думаю, российским СМИ стоит максимально распространять эту информацию. Нужно помочь нашим черногорским друзьям преодолеть иго Джукановича и его мафиозных структур.