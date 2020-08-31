Свидетель заявил, что Ефремов перед смертельным ДТП был в машине не один

Москва, 31 августа. Свидетель защиты российского актера Михаила Ефремова заявил, что в машине артиста перед смертельной аварией находился еще один человек. Об этом он рассказал на заседании суда в Москве, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Второй свидетель защиты по делу смертельного ДТП с участием Ефремова заявил, что перед аварией на заднее сидение внедорожника, принадлежащего актеру, сел «высокий человек в бейсболке».

Ранее стало известно, что Михаил Ефремов на заседании суда заявил об отказе от назначенного судом защитника и озвучил свое последнее желание.

Напомним, что в отношении Михаила Ефремова, который в начале лета спровоцировал смертельную аварию в Москве на Смоленской площади, возбудили уголовное дело. Он в состоянии алкогольного опьянения за рулем иномарки выехал на встречку, где влетел в грузовик. Водитель транспортного средства скончался в больнице. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.