Военный эксперт оценил создание новой боевой машины на базе «Арматы»

Антитеррористические операции России послужили не только делу установления мира в Сирии, но и стали ценным вкладом в развитие отечественной военной техники. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

На платформе «Арматы»

Производитель военной техники концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в Ростех) думает над возможностью создания нового варианта боевой машины поддержки танков (БМПТ) на базе гусеничной платформы «Армата». Об этом ТАСС рассказал гендиректор «Уралвагонзавода» Александр Потапов.

«Если говорить про БМПТ, то следующим этапом может быть установка такого боевого модуля на платформу «Армата» в калибре 57 мм. Это мы прорабатываем тоже. И в этом направлении мы будем продолжать наши разработки и исследования», — считает Потапов.

По его словам, название новой машины будет русифицировано. Потому, что «Терминатор», которое ранее было присвоено предыдущей версии БМПТ на базе танка Т-72, имеет иностранное звучание.

«Все-таки хочется русского звучания. Пусть терминаторы будут в США, а у нас будет Илья Муромец, Владимир Мономах или кто-то еще», — добавил Потапов.

Опыт Сирии определил будущее

Сергей Простаков напомнил, что БМПТ «Терминатор» прошла довольно сложный путь до своего попадания в войска в качестве штатного вооружения. Концепция поддержки именно танковых сил подобными машинами оказалась под сомнением. Однако опыт боевых действий на территории Сирии показал, что у такой техники будущее есть.

«Оно связано, как теперь понятно, скорее не с поддержкой танков, а, например, со взаимодействием с пехотными подразделениями, что было продемонстрировано в реальных условиях военного конфликта в Сирии. В них «Терминатор» показал себя вполне эффективным боевым средством, чем и подтолкнул к созданию нового образца такой техники. Здесь в очередной раз можно убедиться, что антитеррористические операции России послужили не только делу установления мира в Сирии, но и стали ценным вкладом в развитие отечественной военной техники», — пояснил Сергей Простаков.

Военный эксперт выразил уверенность, что «Илья Муромец» будет спроектирован с учетом и опыта реальных боев, и концепции использования, более подходящей для такого оружия. Он обратил внимание, что при оснащении этого вида военной техники определенными приборами и видами оружия она вполне способна выполнять и первоначально задуманные виды действий по поддержке танков.

«Поэтому перед конструкторами «Ильи Муромца» стоит сложная, но интересная задача со многими способами решения, которые, как показывает предыдущий опыт, им вполне по силам. Российский ОПК продолжает разработку и производство техники, расширяющей возможности вооруженных сил и увеличивающей их боеспособность», — заключил Сергей Простаков.

Ранее политический аналитик Владимир Соловейчик рассказал, что министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, используя в армии передвижные платформы «Бумеранг», не даст агрессору нарушить территориальную целостность страны. Перспективная российская колесная платформа «Бумеранг» имеет возможность получить на вооружение дистанционно-управляемый боевой 57-мм модуль «Кинжал».