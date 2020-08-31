Депутат оценил возможную замену традиционного голосования дистанционным

Москва, 31 августа. Дистанционное электронное голосование не заменит традиционное, где используются бумажные бюллетени. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Когда мы инициировали в 2019 году проведение эксперимента дистанционного голосования в Москве, то исходили из того, что при наших огромных расстояниях и возросшей мобильности граждан нужно предоставить возможность им проголосовать, как они хотят, — сказал он на заседании ЦИК. — Но мы не собираемся совсем заменять им традиционное голосование с использованием бумажного бюллетеня. Это дополнительная возможность сделать свой выбор».

По словам депутата, первый эксперимент ДЭГ в Москве показал, что из того небольшого количества жителей столицы, которые имели право голосовать, более 90% его реализовали. Он заметил, что также оперативно были улажены возникающие небольшие сбои.

«Если человек зарегистрировался в системе, то сейчас можно говорить, что его намерение будет реализовано. Мы не гонимся за явкой, это дополнительная возможность формирования органов публичной власти. Мы обязаны со стороны государства обеспечить гражданину возможность проголосовать — вне зависимости от того, где он находится», — сказал он.

Вяткин также отметил постоянное совершенствование отечественных цифровых технологий. По его мнению, возможность обойти систему «связана не с защитой, а с организационными моментами и сознательным провоцированием конкретных граждан».

Как рассказал зампред ЦИК Николай Булаев, на утро понедельника подано 96,6 тысяч заявлений через портал госуслуг, МФЦ и территориальные избирательные комиссии. Прием заявок продолжится до 8 сентября, со 2 сентября россияне также смогут обратиться в свои участковые избирательные комиссии по месту жительства.