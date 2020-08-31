Манукян отреагировал на очередные попытки выгородить Ефремова

Чем ближе к приговору артисту Михаилу Ефремову, которого обвиняют в провоцировании ДТП со смертельным исходом, тем больше версий одна нелепее другой и тем активнее эту тему муссируют СМИ. К СМИ мы еще вернемся, а пока — свежие новости из зала суда.

В понедельник в Пресненском суде Москвы появился новый свидетель, который заявил, что перед смертельной аварией Михаил Ефремов был в машине не один. Свидетель защиты Теван Бадасян утверждает, что вечером 8 июня (когда произошло ДТП) он был рядом с питейным заведением, в котором отдыхал Ефремов. По версии свидетеля, он видел, как в машину артиста на заднее сидение сел некий мужчина в бейсболке, ростом выше 186 сантиметров. Бадасян уверяет, что это был не Ефремов, а кто-то другой. С учетом не менее замысловатых предыдущих свидетельств, получается, что в машине было уже не два, а три человека (второй по версии защиты — актер Иван Стебунов, якобы сидевший за рулем).

А теперь вернемся к СМИ, точнее, к телевидению. Перед желанием попиариться на деле Ефремова не устояло в том числе вышедшее из отпуска шоу «Звезды сошлись». По мнению блогера Вадима Манукяна, очередные попытки, невзирая на факты, отмазать Ефремова от наказания выглядели в этом шоу крайне неловкими и неуместными.

Манукян отказался от приглашения на этот эфир, поскольку, по его словам, не хотел участвовать в создании Ефремову ореола мученика, тогда как о погибшем Сергее Захарове там изначально особо упоминать не планировалось. Чутье не подвело блогера, впечатлениями от программы он делится в авторской колонке для Федерального агентства новостей.

Звезды не сошлись. Колонка Вадима Манукяна

Сразу отмечу: я был участником пилотного выпуска программы «Звезды сошлись» в апреле 2017 года и еще тогда почувствовал, что этому шоу не достает настоящей состязательности. Если участвует звезда и человек, не имеющий отношения к шоу-бизнесу, принцип состязательности там соблюдается чисто формально. Только если участвуют две звезды или обсуждается волнующая всех тема, есть шанс на сохранение хоть какой-то конкуренции. У меня была возможность в этом убедиться и на последующих нескольких программах в 2018–2020 годах, на которые меня приглашали.

Ну и, конечно, уход из программы Оскара Кучеры, на мой взгляд, изменил, а точнее — понизил градус передачи. Раньше Кучера с Лерой Кудрявцевой были на равных, а новый ведущий Александр Колтовой, по моим ощущениям, пока еще не до конца вписался в концепцию шоу.

Дежурные фразы

На первый после летнего перерыва выпуск, который был посвящен делу Михаила Ефремова, меня снова пригласили, но я, прекрасно понимая, к чему это в итоге может привести, ответил отказом. Снова бы начали выворачивать наизнанку мою инициативу 2018 года о лишении Ефремова звания заслуженного артиста России, что сейчас, на мой взгляд, уже неуместно. Тем более, что у меня есть возможность высказывать свое мнение, в том числе по этому делу, в авторской колонке для ФАН, а не в рамках шоу.

Что касается шоу, то там не все было совсем уж плохо. Меня порадовала позиция известного артиста и общественного деятеля Эдгарда Запашного, который в течение всей передачи подчеркивал, что Ефремов обязательно должен понести заслуженное наказание (в этом и у меня нет ни малейших сомнений).

Больше всех в этом выпуске мне понравилась адвокат потерпевших. Она была выдержана, выдавала факт за фактом и выглядела наиболее убедительной.

Сестра Ефремова Анастасия, разумеется, защищала брата, уверяя, что того якобы даже не было за рулем. К ее позиции мы еще вернемся, а вот участие в шоу первой жены Ефремова, которая, по сути, призналась, что у них был фиктивный брак из-за прописки, показалось мне лишним на этом «празднике».

В целом на шоу, на мой взгляд, было много лишних людей, которые говорили в основном дежурные фразы. Ну и, самое главное, туда не пригласили ни одного родственника погибшего Сергея Захарова. Да и на скамейке защитников Ефремова зияли пустоты.

Собчак не пришла

Когда со мной договаривались об участии в этом выпуске, мне сразу сказали, что будет много звезд, в том числе скандальная теледива Ксения Собчак. Возможное присутствие Ксении Анатольевны было одним из факторов, который оттолкнул меня от перспективы участия в программе. Где Собчак — там, лично для меня, — всегда недостойный фарс, а в подобном я участвовать не желаю. Однако на этот раз что-то у организаторов не сложилась: Собчак на НТВ так и не появилась.

Сочувствие Ефремову, а не погибшему

На мой взгляд, все шоу, а особенно его финальная часть были пропитаны сочувствием исключительно Михаилу Ефремову, а не погибшему Сергею Захарову. На экране постоянно появлялись грустные чуть ли не заплаканные глаза Ефремова. В студии с финальным словом выступила его сестра Анастасия, которая пообещала, что они вместе все преодолеют. Ранее Анастасия горячо поддержала версию, что Ефремова за рулем не было.

«Думаю, мы будем бороться до того момента, когда вдруг (обратите внимание на это «вдруг»! — Вадим Манукян) действительно будет доказано, что он [Ефремов] сидел за рулем. Если это докажут, тогда Михаил это примет. Не знаю, будет он извиняться или не будет», — заявила Анастасия, а затем обратилась к брату со словами поддержки.

«Мишка, ты лучший! Я тебя люблю. Мы вместе, мы все выдержим! Все будет хорошо. Держись!» — заявила она, выразив уверенность, что Ефремов даже после происшедшего останется в актерской профессии.

Почему в финале никто не стал извиняться перед Захаровым и не стал показывать его убитых горем родственников, думаю, объяснять не нужно. Главный в этой истории не погибший, а Михаил Ефремов, и сочувствовать, оказывается, нужно именно ему. Честно говоря, меня возмущают подобные, как правило, крайне неловкие, а, учитывая то, что сегодня происходит в Пресненском суде, откровенно нелепые попытки любой ценой отмазать Ефремова. Перефразируя слова прекрасного Николая Николаевича Озерова, скажу:

«Такое шоу нам не нужно!»

Для справки

Напомним, трагедия, в результате которой погиб 57-летний Сергей Захаров, произошла вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы. Автомобиль, за рулем которого, по данным следствия, находился Михаил Ефремов, в районе Садового кольца вылетел на встречную полосу, спровоцировав столкновение. В результат ДТП погиб водитель службы доставки Захаров.

Экспертиза установила, что Ефремов в момент аварии находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Артиста отправили под домашний арест. Вначале Ефремов признавал вину и даже записал покаянное видеообращение. Однако затем он неожиданно поменял позицию и отказался от признательных показаний. Сначала Ефремов заявлял, что ничего не помнит, так как был сильно пьян, потом неожиданно «вспомнил», что за рулем был не он.

Если вина Михаила Ефремова будет доказана, ему грозит до 12 лет лишения свободы.