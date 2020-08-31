Белорусский политолог назвал возможный ответ Минска на санкции Прибалтики

После несостоявшихся беспорядков и силового противостояния на улицах Белоруссии кураторы белорусской оппозиции попытались организовать захват власти через дестабилизацию экономики. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил белорусский политолог Андрей Сыч.

Санкции против Лукашенко

Уже 31 августа власти Латвии, Литвы и Эстонии объявят о введении санкций против белорусских чиновников, которых считают причастными к якобы фальсификации выборов президента Белоруссии. Об этом заявил на пресс-конференции президент Литвы Гитанас Науседа.

Он отметил, что в черный список лиц, которым будет закрыт въезд на территорию трех прибалтийских государств, попадут около 30 человек. Более того, в этом списке окажется и занимающий ныне пост президента Белоруссии Александр Лукашенко.

27 августа эстонское правительство приняло решение закрыть границы страны для отдельных белорусских чиновников. Однако список имен опубликован не был. При этом правительство Эстонии указывало, что санкции в отношении Минска вводятся скоординированно с Латвией и Литвой.

Акт отчаяния

Как отметил Андрей Сыч, на сегодняшний день можно смело констатировать провал попытки реализовать цветную революцию в Белоруссии. В ночь после выборов достаточно жестко была подавлена возможность силового переворота в стране.

«После несостоявшихся беспорядков и силового противостояния на улицах Белоруссии кураторы белорусской оппозиции попытались организовать захват власти через дестабилизацию экономики. Вовлечь крупнейшие предприятия в забастовки и протестные акции также не получилось. Сейчас мы наблюдаем постепенный спад уличных демонстраций. В ближайшее время государство полностью возьмет под контроль ситуацию и вернет ее в правовое поле», — пояснил Андрей Сыч.

По его мнению, то, как продолжают реагировать на ситуацию в Белоруссии при появлении внутренней турбулентности ее ближайшие соседи, демонстрирует их настоящее лицо. Заявление президента Литвы о введении санкций против белорусских чиновников и лично Лукашенко со стороны прибалтийских стран выглядит как некий акт отчаяния.

«Совершенно очевидно, что эти санкции носят условный характер и никаких существенных последствий за собой не несут. После признания легитимности белорусских выборов со стороны крупнейших мировых держав, Китая и России, этот вопрос снят с повестки международных отношений», — пояснил Андрей Сыч.

При этом, считает белорусский политолог, «в Литве наверняка судорожно слушали слова Лукашенко о переориентации всех торговых потоков из их портов». Наиболее вероятным развитием сценария станет диверсификация части отправляемых грузов с использованием российских портов.

«В ближайшие годы нас ждет существенное улучшение отношений в рамках Союзного государства», — уверен Андрей Сыч.

В Белоруссии с 9 августа не прекращаются митинги. Поводом для массовых протестов послужили прошедшие президентские выборы, на которых с большим отрывом от конкурентов победил Александр Лукашенко. Правоохранители задержали тысячи участников незаконных акций и завели ряд уголовных дел.

Напомним, Москва констатирует прямое и косвенное вмешательство иностранных государств в ситуацию в Белоруссии. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко находятся в постоянном контакте.

Лукашенко заявил, что акции протеста в республике управлялись из-за границы. Белорусский лидер отметил, что спецслужбы зафиксировали звонки организаторов и кураторов протестов из Польши, Великобритании и Чехии. В Кремле и ранее призывали иностранные государства не оказывать влияние на ситуацию в Белоруссии и не вмешиваться во внутренние дела страны.