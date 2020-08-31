Песков заявил, что власти Белоруссии контролируют положение дел в стране

Москва, 31 августа. Власти Белоруссии контролируют положение дел в республике и не допускают провокаций, которые могут возникнуть при большом скоплении людей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Продолжаются определенные акции, но мы видим, что в данном случае правоохранители и руководство республики достаточно уверенно держат ситуацию под контролем и не дают возможности для каких-либо провокаций, которые потенциально могут быть при большом стечении людей», — отметил представитель Кремля.

Также пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что сейчас не идет речи об использовании в Белоруссии резерва правоохранителей, сформированного Россией. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что такой резерв был создан по инициативе белорусского лидера Александра Лукашенко для использования в случае крайней необходимости.

«Президент также всячески подчеркивал, что речь идет только о крайней ситуации, о ситуации, когда экстремистские элементы перейдут к прямой дестабилизации», — напомнил Песков.

По словам представителя Кремля, сейчас нет смыла говорить об этом резерве, поскольку положение дел в Белоруссии находится под контролем.

Напомним, после президентских выборов, прошедших 9 августа, в Белоруссии начались несанкционированное протестные акции. По словам Лукашенко, к массовым беспорядкам причастны США и Европа. Москва при этом неоднократно подчеркивала неприемлемость вмешательства во внутренние дела Белоруссии.