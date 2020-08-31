Россия готова делиться с Белоруссией опытом по поправкам к Конституции

Москва, 31 августа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Москва готова делиться с Минском опытом по поправкам к Конституции.

«У России есть недавний опыт по поправкам к Конституции. Москва готова им делиться, но суть изменений могут определять только белорусы», — сказал представитель Кремля.

Песков также обратил внимание на то, что правительство республики не допускает провокаций на акциях протеста. По словам Дмитрия Пескова, сейчас речи об использовании ранее сформированного указом лидера РФ Владимира Путина по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко резерва правоохранителей не идет.