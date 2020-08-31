Опубликовано видео взрыва в центре Абу-Даби

Абу-Даби, 31 августа. Взрыв прогремел в одном из ресторанов в центре Абу-Даби. Видео инцидента появилось в Twitter.
#BREAKING : Big explosion after gas leak at restaurant in Abu Dhabi.#AbuDhabi #UAE pic.twitter.com/hxosAipqL2— Sushmit Patil Сушмит Патил सुश्मित पाटिल (@PatilSushmit) August 31, 2020
При взрыве несколько человек получили травмы средней и легкой степени тяжести. Также агентство Reuters сообщает об одном погибшем. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения для оказания помощи.
По данным полиции ОАЭ, взорваться мог газовый баллон. Жильцов дома, в котором произошел взрыв, эвакуируют. Кроме того полицейский оцепили район происшествия.