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Опубликовано видео взрыва в центре Абу-Даби

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Опубликовано видео взрыва в центре Абу-Даби

Абу-Даби, 31 августа. Взрыв прогремел в одном из ресторанов в центре Абу-Даби. Видео инцидента появилось в Twitter.

При взрыве несколько человек получили травмы средней и легкой степени тяжести. Также агентство Reuters сообщает об одном погибшем. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения для оказания помощи.

По данным полиции ОАЭ, взорваться мог газовый баллон. Жильцов дома, в котором произошел взрыв, эвакуируют. Кроме того полицейский оцепили район происшествия.

Источник: ТАСС
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