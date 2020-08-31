Собчак отказалась прийти на программу Кудрявцевой за час до записи эфира

Москва, 31 августа. Популярная ведущая и блогер Ксения Собчак подставила свою коллегу Леру Кудрявцеву, в самый последний момент отказавшись от участия в эфире программы «Звезды сошлись».

Собчак обещала Кудрявцевой принять участие в программе и сказать слова в поддержку актера театра и кино Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП в Москве. Однако буквально за час до записи эфира Ксения сообщила, что она якобы заболела. Телеведущая даже предположила, что могла подхватить коронавирусную инфекцию нового типа.

Интересно, что спустя час в ее соцсетях появилась фотография из спортзала.

«Мокрая от спорта вся. Я молодец», — написала теледива.

В шоу Кудрявцевой «Звезды сошлись» заявили, что «видимо, занятия спортом для звезды сейчас важнее лучей поддержки Михаилу Ефремову». Таким образом, «притворившаяся больной» Собчак крупно подставила Кудрявцеву.

Ранее сообщалось, что Ксения Собчак возглавила рейтинг Forbes российских блогеров по доходу в Instagram. Она заработала 1,48 млн долларов за год. Сейчас у телеведущей, которая попала в несколько громких скандалов, 7,7 млн подписчиков. С Собчак разорвал контракт один из всемирноизвестных брендов после ее критики движения Black Lives Matter.