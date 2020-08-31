Константин Бронзит: Автор «Смешариков» Прохоров был современным Сократом

Фигура Анатолия Прохорова не была широко известна публике, людям, которые ни разу не соприкасались с кино, с мультипликацией. Но этот человек был широко известен в наших узко-профессиональных кругах. В титрах всех моих фильмов — абсолютно всех — за последние 25 лет Анатолий Прохоров присутствует обязательно — в категории «Отдельная благодарность». И это говорит о многом, ведь просто так в титры авторского короткометражного кино не попадают, это правда. И я не думаю, что так только в моих фильмах.

Прохоров основал студию «Пилот» вместе с Александром Татарским. Он был редактором, он был теоретиком. Что он делал, в чем была его главная деятельность в жизни? Если начинающий режиссер был готов, то Прохоров мог, условно говоря, взять его за руку и повести показывать тропы профессиональных путей. Объяснять, рассказывать, направлять. Этот человек своей деятельностью формировал личности режиссеров. И не только мою, но всех тех молодых режиссеров, кто был готов к такому формированию. Это было самое ценное.

Я бы так сказал: Анатолий Прохоров — это современный Сократ. Который просто вел с учениками беседы. Никаких текстов он не записывал, хотя свои научные статьи у него были — но ученики их, как правило, не читали. Он их писал по своим личным делам и задачам, а не для них. Это был Сократ — он учил.

Он что-то говорил, рассказывал, объяснял. Это могла быть редакторская профессиональная работа по сценарию, по раскадровке. Или же вообще вопрос о жизни. Это все могло завести в области, которые, на первый взгляд, не касаются кино, и все же они были связано с кинематографом и мультипликацией. И это было просто бесценно. Больше никто такого не делает в нашей сфере.

Это человек, который сделал из меня режиссера. Если зрителям нравятся мои фильмы, то они должны быть благодарны за это Анатолию Прохорову.

Хотя он об этом и не подозревает.

Сооснователь студии «Пилот», создатель и художественный руководитель мультсериала «Смешарики», основатель студии «Петербург» Анатолий Прохоров скончался 30 августа на 73 году жизни.