Сестра Фриске вызвала ажиотаж поклонников своим фото с ребенком

Москва, 31 августа. Поклонники сестры Жанны Фриске — Натальи — на мгновение подумали, что девушка недавно родила очаровательную девочку. Однако пост к опубликованной в Instagram фотографии, вызвавшей ажиотаж пользователей, расставил все на свои места.

На кадре девушка трогательно держит на руках ребенка, который стал ей дочкой, но только крестной.

«Сегодня я стала крестной мамой одной красивой девочки по имени Анастасия», — написала сестра знаменитости.

Фолловеры девушки поздравили ее и осыпали комплементами.

«Наталья, поздравляю вас. Я в ту пятницу тоже стала крестной мамой», — написала подписчица.

Одна из поклонниц подчеркнула, что Фриске и самой пора уже нянчить собственных детей.

«Свою вам красивую девочку надо. Пусть Бог даст. Девочку и мальчика вам желаю! Особенно вашим родителям желаю внуков и внучат», — написала подписчица.

Напомним, что полтора месяца назад фанаты раскритиковали сестру знаменитости. По их мнению, Наталья копировала образ сестры на вечеринке, надев даже платье Жанны и исполнив ее хит. Многие сочли ее «неудачной копией» звезды, пишет «Подмосковье сегодня».