Ангарская заменила Бабкину в шоу «Модный приговор»

Москва, 31 августа. Российская исполнительница и народная артистка Надежда Бабкина не будет вести популярное утреннее шоу «Модный приговор», стало известно, что ее заменили звездой Comedy Woman.

Новой ведущей в программе будет актриса и участница шоу Comedy Woman Надежда Ангарская, одержавшая ранее победу в проекте «Последний герой». Изменения в составе ведущих связано с тем, что Надежда Бабкина отправилась в концертное турне вместе с театром «Русская песня». Такая перестановка носит временный характер, и после возвращения певицы все встанет на свои места.

Многие поклонники шоу отмечают, что и Бабкина, и Ангарская очень похожи, в том числе в стиле одежды. Зрители смогут увидеть первый эфир с Ангарской уже сегодня. Сама артистка обещает, что программа станет интереснее, а преображения участниц — еще более эффектными.

Ранее были обнародованы сведения о доходах и имуществе руководителей московских театров, подведомственных городскому департаменту культуры. Так, телеведущая Надежда Бабкина — художественный руководитель театра «Русская песня» — заявила доход за прошлый год в 34 млн 887 тысячи рублей.