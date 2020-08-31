Страны Прибалтики введут санкции против Лукашенко

Вильнюс, 31 августа. Власти Латвии, Литвы и Эстонии в понедельник объявят о санкциях против президента Белоруссии Александра Лукашенко и ряда должностных лиц республики, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.

По словам президента Литвы, страны Прибалтики запретят 30 белорусским должностным лицам въезд. Науседа добавил, что санкционный список может быть расширен в дальнейшем.

Напомним, выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал более 80% голосов. Это были его шестые выборы. После выборов в Белоруссии начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор.

Пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт сообщила, что «так называемые митингующие пошли, можно сказать, на своеобразный штурм здания». По ее словам, «смелости у митингующих хватило ненадолго, увидев, что может случиться, эти люди быстро развернулись и буквально побежали в обратном направлении».