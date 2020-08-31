Шерин оценил «стенания» военных США из-за перехвата B-52 российским Су-27

Депутат Госдумы Александр Шерин оценил «стенания» американских военных по поводу якобы «небезопасного и непрофессионального» перехвата российским Су-27 американского В-52. Ранее ВВС США распространили пресс-релиз, в котором назвали действия российских летчиков «небезопасными и непрофессиональными». Речь идет об инциденте, который произошел в конце прошлой недели над Черным морем.

«Российские пилоты действовали небезопасно и непрофессионально, несколько раз пересекая траекторию полета B-52 в пределах 100 футов (чуть больше 30 метров) от носовой части на одной с ним высоте, а также при использовании форсажа», — говорится в заявлении командования ВВС США в Европе и Африке.

По версии американских военных, действия российских летчиков привели к созданию турбулентности и «ограничивали способность B-52 маневрировать». Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харригиан обвинил российских летчиков в создании ситуации, повышающей вероятность столкновений в воздухе.

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, американцы устроили «вселенский плач», поскольку российским военным удалось умело и своевременно сорвать их провокацию. Российский политик связал недружественные действия США вблизи российских границ в том числе с ситуацией в Белоруссии, к которой приковано повышенное и явно небескорыстное внимание Запада.

«Чушь, которую мы читаем в этом релизе, — это попытка переложить с больной головы на здоровою, — отметил Шерин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Американцы сами далеко не в первый раз пытаются нарушить нашу государственную границу, совершая различные действия вблизи нашего воздушного пространства. Так они пытаются расшатать ситуацию в приграничных районах, которая и так напряженная, в том числе в связи с событиями в Белоруссии».

Военные провокации Запада у наших границ являются недопустимыми, поэтому возмездие за подобные действия должно быть немедленным и чувствительным, уверен первый зампред профильного комитета Госдумы.

«Когда российские военные действуют уверенно и грамотно, выполняют свои обязанности, отстаивают наш суверенитет, целостность и неприкосновенность границ Российской Федерации, — американцам это, естественно, не по вкусу. Сев в лужу, будучи изобличенными, как говорится, схваченными за руку, когда пытались залезть в чужой сад и украсть немножечко черешни, они начинают жалобно стонать и плакать: дескать, сторож слишком крупную соль заложил в ружье, и теперь нам, американцам, больно сидеть, а можно было просто пальчиком погрозить!» — образно расписал эту ситуацию собеседник ФАН.

По мнению Шерина, в связи с этим инцидентом, особенно, учитывая, что это далеко не в первый раз, Пентагону нужно провести свое внутреннее расследование с привлечением виновных к ответственности, вплоть до отставки высших офицеров ВВС США.

«Если вы пытаетесь проверить на прочность такое государство, как Россия, пеняйте на себя и потом не жалуйтесь», — предупредил американских военных Александр Шерин.

Ранее утверждения американской стороны уже опровергли в российском Национальном центре управления обороной (НЦУО). В ведомстве подчеркнули, что российские летчики действовали строго в соответствии с международными правилами.