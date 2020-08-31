Брутер объяснил, почему Запад поддерживает оппозицию в Черногории

Падение любого политического режима в ситуации, когда одна сторона не признает результаты выборов, а другая настаивает на своей победе, происходит после изменения конфигурации сил в стране. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил политолог Международного института политических исследований Владимир Брутер.

Так собеседник ФАН отреагировал на новость о том, что президент Черногории Мило Джуканович отказался признать победу оппозиционных партийных объединений на прошедших выборах в парламент страны (скупщину). По его словам, их результаты демонстрируют безусловное доминирование правящей Демократической партии социалистов «Решительно за Черногорию! ДПС — Мило Джуканович». В то же самое время оппозиция заявляет о долгожданном «падении 30-летнего режима» после того, как стали известны предварительные итоги голосования. Сторонники перемен в нескольких городах вышли большими группами на улицы, напевая гимн и размахивая историческими черногорскими флагами.

«Для того, чтобы режим Джукановича пал, необходима соответствующая конфигурация сил в парламенте, — убежден Брутер. — До тех пор, пока новое большинство не будет приведено к власти, ситуация де-юре сохраняется в том виде, в котором она остается сейчас».

Что же касается преимущества оппозиции в новом созыве скупщины, то оно, как по голосам, так и по мандатам, будет обязательно. В этих условиях, согласно прогнозу эксперта, президент Черногории попытается усидеть в своем кресле и «перехватить власть» как за счет административного ресурса, так и путем подкупа ряда депутатов — так что говорить о лишении Джукановича «контрольного пакета акций» в управлении страной пока еще рано.

«Почему правление этого человека называют режимом? Да, он проводил относительно демократические выборы, но делал это так, что до сегодняшнего дня не имел никаких шансов на них проиграть, — заметил собеседник ФАН. — Что же касается нынешней ситуации, то она подтверждает нам два факта: во-первых, страна расколота буквально напополам, а во-вторых, оппозиции, по всей видимости, просто дали победить (не без вмешательства Запада, который осознает, что время Джукановича прошло — уж слишком тот засиделся)».

Брутер отметил, что в НАТО и Евросоюз действующий глава Черногории свою страну уже фактически привел — а потому этим двум международным структурам он более не нужен.

«Теперь их задача состоит в том, чтобы добиться от оппозиции поддержки ориентированного на Запад внешнего дипломатического курса, — добавил политолог. — Так в Альянсе и ЕС решат проблему в целом — кто бы в дальнейшем ни пришел к власти в Черногории, он будет благосклонно к ним относиться».

Эксперт заметил, что когда-нибудь эта проблема должна была быть закрыта — и, по всей видимости, Запад решил, что для этого настало подходящее время, поскольку Джуканович «свой ресурс отработал».

«Пока это только предположение, — подчеркнул собеседник ФАН. — Посмотрим, как будут развиваться события дальше. Безусловно, действующий президент Черногории будет стараться усидеть в своем кресле в любом случае. Заокеанские партнеры прямо запрещать ему это не будут — однако это не исключает их активной работы с оппозицией».

Напомним, что после обработки 98,55% бюллетеней на выборах в скупщину Черногории лидирует правящая Демократическая партия социалистов «Решительно за Черногорию! ДПС — Мило Джуканович» с результатом в 35,12%. Ее ближайший оппонент — коалиция «За будущее Черногории» набрала 32,54%. Объединение «Мир — наша нация» может похвастаться 12,55%, а коалиция «Чёрное на белое» — 5,57%. Социал-демократы Ивана Брайовича заручились поддержкой 4,09% избирателей.