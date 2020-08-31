Экономист предрек уменьшение числа кредитных карт в будущем

У россиян нет культуры правильного использования кредитных карт. В РФ они не являются финансовым инструментом, который предназначен для использования в тяжелые времена. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей руководитель блока инвестиционных продуктов компании «Открытие Брокер» Антон Шабанов.

По данным Бюро кредитных историй (БКИ), в июле число людей, использующих кредитные карты, достигло исторического максимума. Уточняется, что так называемый уровень утилизации лимита (совершение покупок или получение средств в банкомате — прим. ФАН) поднялся на 14%, составив 68%, пишет «Коммерсант». Как заметили эксперты, этот показатель стал рекордным за весь период его расчета с августа 2015 года. В БКИ подчеркнули, что россияне стали часто пользоваться кредитками с любыми лимитами — от 10 тысяч рублей до 100 тысяч и более.

Экономист Антон Шабанов объясняет, что появлению данной тенденции способствовало множество факторов. Он напомнил о разнице подходов к использованию кредитных карт в России и в других странах.

«Не стоит забывать, что кредитная карта в Российской Федерации — это не финансовый инструмент, который предназначен для использования в тяжелые финансовые времена, когда нет другой альтернативы. Весь остальной мир только в этом случае прибегает к кредитным картам. Это как вариант на черный день, — говорит Шабанов. — У нас кредитные карты используют для того, чтобы позволить себе какую-то покупку, думая, что это то же самое, что обычный потребительский кредит. Однако это совершенно разные финансовые продукты, поскольку в них разные ставки и условия. У нас нет культуры правильного использования кредитных карт».

Кроме того, официальная статистика говорит о том, что в России очень давно падают доходы у населения, подчеркивает собеседник ФАН.

«Как говорят мои коллеги-экономисты, население ищет место, где можно фондироваться и покрывать свои ежедневные потребительские расходы. Для этого граждане все больше начинают использовать кредитные карты, — отмечает он. — Еще на какое-то время рост использования кредитных карт в статистике мы увидим. Однако в нужный момент банки станут меньше выдавать кредиток и уменьшать лимиты по ним. Это общемировая практика. Банк поймет, что много денег уходит через кредитные карты».

В свою очередь, руководитель информационного аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев считает, что популярность кредитных карт будет только расти.

«Деловая жизнь восстанавливается. Все возвращается на круги своя. Кэш вообще потихонечку будет уходить. Он будет востребован только в теневой экономике. Спрос на традиционные банковские продукты будет увеличиваться», — пояснил Разуваев.

Что касается текущей небывалой популярности кредитных карт у граждан, то это стало последствием отмены карантина, полагает эксперт.

«Россияне стали более активны, поскольку карантин в июле отменили практически везде. Но и вообще наши граждане любят новые технологии, в том числе финансовые. Плюс к этому сыграли роль социальные выплаты на детей», — добавил он.

Ранее генеральный директор БКИ «ОКБ» Артур Александрович сообщил, что россияне смогут исправлять свою кредитную историю, если кредитор отказывается вносить корректные изменения или у него отозвана лицензия.