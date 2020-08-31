Лукашенко попросил главу Верховного суда помочь с новой Конституцией

Минск, 31 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с главой Верховного суда республики Валентином Сукало попросил его принять участие в работе над третьим вариантом отечественной Конституции.

«Я хочу, чтобы вы все-таки, как опытный человек, свое слово сказали», — попросил президент.

Глава государства отдельно отметил деятельность судов в контексте основного закона страны. Лидер Белоруссии подчеркнул, что ходят разговоры о некой независимости судебной системы. Лукашенко подчеркнул, что уверен на 100%, что самый независимый суд находится в его стране. Глава государства подчеркнул, что никогда судьям не было от него тайных поручений или звонков, сообщает пресс-служба президента.

Лукашенко также констатировал, что в республике постоянно говорят про перемены, изменения в общественно-политической системе, только никто внятно не объясняет, что необходимо.

Напомним, что в Белоруссии после выборов президента 9 августа начались митинги и забастовки. Не все согласились с победой Лукашенко, набравшего более 80% голосов. Между тем законность избрания главы Белоруссии признал российский лидер Владимир Путин, сообщает «ФедералПресс».