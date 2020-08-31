Эксперт оценила ответ «Газпрома» на шантаж Польши по «Северному потоку — 2»

Штраф «Газпрому», выписанный польским антимонопольным регулятором якобы за непредоставление информации, выглядит заказным и политическим. Об этом Федеральному агентству новостей рассказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, комментируя политический шантаж со стороны Польши.

«Газпром» отвечает

«Газпром» подал жалобы в польский суд на антимонопольного регулятора страны из-за ограничения доступа к доказательствам, которые были собраны в рамках так называемого расследования по «Северному потоку — 2». Об этом говорится в отчете компании.

«24 августа 2020 года ПАО «Газпром» были поданы апелляционные жалобы в компетентный суд Польши на определения антимонопольного органа Польши (Польский комитет конкуренции и защиты прав потребителей) об ограничении доступа ПАО «Газпром» к доказательствам, собранным в ходе расследования в отношении предполагаемой концентрации ПАО «Газпром» и иностранных инвесторов в ходе реализации проекта «Северный поток — 2», — сообщила российская компания.

В мае 2019 года польский антимонопольный регулятор UOKiK предъявил «Газпрому» и пяти партнерам по проекту «Северный поток — 2» — Wintershall, OMV, Shell, Engie, Uniper — обвинения в нарушении антимонопольного законодательства Польши из-за финансирования строительства газопровода. В ноябре прошлого года польский регулятор оштрафовал французскую Engie на 45 миллионов долларов за непредставление информации, которая касалась дела. В начале этого года UOKiK обратился и в «Газпром» с требованием предоставить новую информацию в рамках расследования в отношении «Северного потока — 2», а российская компания в ответ на это попросила обосновать такой запрос.

Варшава мстит за упущенную выгоду

Как отметила Наталья Мильчакова, подача «Газпромом» жалобы на решение польского антимонопольного регулятора совершенно логична. Вся документация трубопровода Nord Stream 2 вполне прозрачна.

«Газпром» никогда ранее не отказывался от сотрудничества с европейскими регуляторами. И в этом контексте штраф «Газпрому», выписанный польским антимонопольным регулятором якобы за непредоставление информации, выглядит заказным и политическим. С одной стороны, похоже, что Польша мстит «Газпрому» за упущенную выгоду, так как «Северный поток — 2» не пройдет через ее территорию», — пояснила Наталья Мильчакова.

Кроме того, заметила эксперт, попытка надавить на «Газпром» похожа на политический заказ Польше со стороны США. Они пытаются любой ценой помешать завершению строительства газопровода «Северный поток — 2». Мильчакова предположила, что у «Газпрома» есть шансы как минимум уменьшить сумму штрафа или даже добиться признания его необоснованным.

«А вот энергетическое сотрудничество России и Польши, несмотря на старания антироссийски настроенного регулятора, будет продолжаться. Польша уже много лет является вторым по импортируемым объемам потребителем российского трубопроводного газа в восточной Европе после Венгрии. В 2019 году она импортировала у «Газпрома» 9,7 миллиарда кубометров, в первом квартале 2020 года — почти 2,1 миллиарда. Российский трубопроводный газ недорогой и выгодный, намного выгоднее по цене, чем СПГ, тем более американский», — заключила Наталья Мильчакова.

Пока Варшава готовится к перераспределению поставок с помощью нового трубопровода, Москва заканчивает прокладку «Северного потока — 2», по которому будет течь недостающее европейцам количество газа. Финский концерн Fortum объяснил пользу «Северного потока — 2» для Европы.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019 года президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020 год, который включает введение санкций в отношении проекта.

Ранее депутат Виктор Водолацкий предрек Соединенным Штатам политическое поражение в вопросе санкций против российского трубопровода. РФ доказала, что может гарантировать поставки газа по той цене, которая устраивает европейских потребителей.