Оказавшаяся вдали от близких Асмус рассказала, кто ей нужен

Москва, 31 августа. Российская актриса Кристина Асмус, уехавшая около двух недель назад в Геленджик по работе, рассказала, кто ей нужен. По ее словам, она безумно скучает по своему домашнему любимцу. Из-за съемок ей пришлось надолго расстаться с близкими, а также с питомцами. Накануне артистка опубликовала в Сети фото с псом по кличке Брюс.

Асмус отметила, что не смогла взять своих собак в командировку, потому что за ними там было бы некому присматривать. Сегодня в доме актрисы живут две собаки. Животных она завела, когда еще была в браке с комиком Гариком Харламовым. Во время бракоразводного процесса Харламов решил, что не будет забирать собак и оставит их бывшей супруге.

«Соскучилась я по своим хулиганам», — написала Асмус.

Оказавшаяся вдали от близких Асмус еще больше скучает по своей дочке, которая осталась в Москве вместе с отцом. Стоит отметить, что Кристина не раз признавалась, что Харламов является замечательным отцом и прекрасно справляется с ребенком в одиночку.

У комика хорошие отношения с шестилетней Анастасией, чего не скажешь про его общение с экс-женой. Бывшие супруги не смогли сохранить добропорядочные отношения после разрыва. Разногласия и ссоры возникли у них на этапе оформления развода, когда речь зашла о финансовых вопросах.

Ранее сообщалось, что оставшаяся одна актриса Кристина Асмус может начать карьеру стриптизерши. К такому выводу пришло популярное приложение, «предсказывающее» судьбу по чертам лица.