Эксперты Forbes заявили, что всплывшая у Аляски подлодка не принадлежит РФ

Вашингтон, 31 августа. Подводная лодка, которую не так давно заметили рыбаки у берегов Аляски, не принадлежит России, как утверждалось ранее. К такому выводу пришли обозреватели американского журнала Forbes.

Напомним, 28 августа сообщалось, что возле берегов Аляски всплыла российская субмарина «Омск», принимавшая участие в учениях. Однако, как считают эксперты Forbes, рыбаки видели совсем другую подлодку.

«Подводная лодка на фотографии, предоставленной СМИ Аляски, — это атомная ударная субмарина ВМС США «Лос-Анджелес», — приводит выдержку из статьи американского издания «ПолитРоссия».

При этом авторы отмечают, что и с российским флотом рыбаки тоже столкнулись, поскольку в данном районе проходили крупномасштабные учения.

«Другая фотография, предоставленная общественным СМИ Аляски, показывает российский корвет класса Grisha-V («Альбатрос» по российской классификации), пересекающий путь рыболовецкого судна», — подчеркнули эксперты Forbes.

Авторы американского издания пояснили, что идентифицировать субмарины достаточно сложно, поэтому иногда приходится тратить много времени, чтобы распознать подлодку. С этой проблемой в 2014 году столкнулась Швеция, искавшая предполагаемую иностранную субмарину у своих берегов.

Ранее инцидент с подлодкой у берегов Аляски прокомментировал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. В беседе с «Царьградом» эксперт напомнил, как американцы неделями гонялись за русской субмариной, а наши играли в «кошки-мышки».