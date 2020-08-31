Пашаев просит направить Ефремова на лечение для восстановления памяти

Москва, 31 августа. Адвокат актера театра и кино Михаила Ефремова Эльман Пашаев просит направить своего подзащитного на лечение для восстановления памяти, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовом Александр Добровинский отреагировал на это заявление, подчеркнув, что «была проведена полная психиатрическая экспертиза».

«Ефремов десять дней спустя вполне отдавал себе отчет в том, что происходило в ту ночь», — объяснил он.

Напомним, в отношении Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельную аварию в Москве на Смоленской площади, возбудили уголовное дело. Он в состоянии алкогольного опьянения за рулем иномарки выехал на встречную полосу и влетел в грузовик, напоминает Deita.ru. Водитель транспортного средства скончался в больнице. Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы.