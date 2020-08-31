Названы самые ожидаемые в России автомобили в 2020 году

Москва, 31 августа. Специалисты составили рейтинг топ-10 самых ожидаемых новинок автопрома в нынешнем году. Лидирующие позиции по уровню ожидаемости делят две модели автопроизводителя из Южной Кореи: кроссовер Hyundai Palisade и изящный Hyundai Elantra.

Далее идет модель японского автопрома — Toyota Fortuner, — которая практически не изменилась снаружи. Джип оснащен дизельным двигателем. Рядом с ним стоит кроссовер Volkswagen Tiguan. Производитель существенно поработал над интерьером авто.

Немного ниже по уровню ожидания расположились оснащенный электротягой Audi e-tron и китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro.

Затем снова идет южнокорейский производитель, но уже Genesis. Автопроизводитель выпустил кроссовер GV80 и седан бизнес-класса G80.

В конец рейтинга попали джип Land Rover Defender и электрокар Porsche Taycan.

Отметим, что, пока в России ждут традиционные виды машин, в Японии протестировали автомобиль SD-03, способный летать. Во время испытания авто оторвалось от земли на 2 метра, пишет НСН.