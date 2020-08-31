Путин провел телефонный разговор с Абэ

Москва, 31 августа. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Стороны подтвердили курс на заключение мирного договора Японии и России.

Как сообщили в Кремле, российский лидер поблагодарил Абэ за совместную работу. Представители двух стран подчеркнули важность продолжения усилий по укреплению добрососедства РФ и Японии.

Кроме того, Абэ в разговоре с Путиным высоко оценил многолетнее конструктивное взаимодействие с Россией. Премьер Японии подтвердил намерение Токио продолжать диалог с Москвой для разрешения вопроса вокруг Курильских островов и заключения мирного договора между странами.

Напомним, Абэ, бессменно занимавший пост премьера Японии с декабря 2012 года, заявил о намерении уйти в отставку по состоянию здоровья. Выборы нового председателя Либерально-демократической партии, который обычно становится премьер-министром, назначены на середину сентября.

Россия и Япония уже около 70 лет ведут консультации о заключении мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основное препятствие для подписания документа состоит в территориальной принадлежности островов южной части Курильской гряды, включенных в состав СССР в 1945 году.