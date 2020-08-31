Сколько стоит собрать ребенка в школу к 1 сентября

К концу августа родители уже знают, в какую школу пойдет их ребенок, и к этому времени, как правило, успевают купить почти все необходимое. Но подготовить ребенка на 100% в отпускной период успевают не все. Приобрести школьную форуму, рюкзак, канцелярские принадлежности, смартфон — для многих семей все это может влететь в копеечку. Сколько стоит подготовить ребенка к новому учебному году, как можно сэкономить и кому положена льгота от государства — разбиралось Федеральное агентство новостей.

Купить все и не разориться

В 2020 году учиться пойдут около 17 млн детей, и это — только школьники, не считая студентов вузов и колледжей. Особняком стоят 1,9 млн человек первоклассников, так как именно для них нужно купить больше всего. Родителям придется оборудовать рабочее место, приобрести рюкзак и массу других полезных и необходимых мелочей: от флешки до цветной бумаги.

В регионах власти помогают с покупками школьных принадлежностей. Например, в субъектах проходит ежегодная акция «Собери ребенка в школу». Так, любой желающий может помочь детям-сиротам, а также неблагополучным и малообеспеченным семьям подготовиться к новому учебному году. К акции активно присоединились и российские парламентарии.

Как рассказала ФАН зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко, в Мурманской области волонтеры передают в Мурманский комплексный центр соцобслуживания партии школьных принадлежностей. В рамках акции, по ее словам, выясняется количество нуждающихся в поддержке семей, а также уточняются списки, включая количество необходимых школьных принадлежностей, чтобы помощь была действительно адресной.

«С большим удовольствием присоединилась к акции «Собери ребенка в школу», дистанционно закупив канцелярские принадлежности мурманским школьникам. Любого ребенка необходимо собрать в школу. Но не каждая семья может себе это позволить. Акция направлена на поддержку семей, которым не под силу самостоятельно купить детям школьные принадлежности, форму и обувь. Участие в подобных акциях позволяет сделать действительно доброе и нужное дело», — сказала Кусайко.

Напомним, во многих регионах также выделяются деньги на покупку школьной формы малообеспеченным и многодетным семьям. Чтобы получить такую материальную помощь, родителям следует обратиться в органы соцзащиты.

Траты россиян на подготовку детей к школе в 2020 году подсчитал Райффайзенбанк. Так, на сборы первоклассника в школу треть россиян собирается потратить от 10 до 15 тысяч рублей, что в некоторых случаях сопоставимо с расходами на месячное содержание ребенка. Согласно похожему исследованию образовательного центра Maximum Education, большинство российских родителей собираются потратить на подготовку своих детей к школе в новом учебном году от 5 до 10 тысяч рублей.

Вот примерный список того, без чего точно не обойтись: школьная и спортивная формы, рюкзак, мешок для сменной обуви, канцтовары, мебель для занятий дома, цветы для учителя. Год назад Росстат выяснил, что «набор первоклассника» в среднем стоит 18,5 тысяч рублей. В этом году он подорожал на 2% и составил 23,2 тысячи рублей. Интересно, что мальчика собрать в школу практически на 5 тысяч рублей дешевле, чем девочку. Средняя цена на одежду по России для мальчиков чуть больше 14 тысяч, а для девочек — 18,6 тысяч. Набор канцтоваров с рюкзаком обойдется родителям в 4,5 тысячи рублей.

С «набором первоклассника» Росстат посчитал также среднюю стоимость букета, гаджетов и дополнительного образования. Так, за букет из пяти цветов родители отдают в среднем 541 рубль, а на смартфон уходит менее 10 тысяч рублей.

«После летних каникул начинают работу кружки и секции. Цены на дополнительное образование сильно разнятся от региона к региону. Средняя цена академического часа составляет 200 рублей. Стоимость обучения в частной школе обойдется в 20 тысяч рублей ежемесячно», — пояснили в Росстате.

Что поменяется в новом учебном году

Как минимум раз в день школьники младших классов будут получать горячее питание. Если у школ нет возможностей для приготовления горячей пищи, то бесплатное питание в них появится позже — до 1 сентября 2023 года. У детей также появилось право в приоритетном порядке поступать в ту школу, где уже обучаются их старшие сестры или братья. Как отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, принятые поправки позволят сделать такое право детей общим для всех регионов России.

«Иногда дети проживают вместе, но прописаны в разных местах, или семья переезжает, но школу или сад менять не собирается. В итоге образовательное учреждение, приняв на обучение одного ребенка по территориальному принципу, отказывает его брату или сестре, а родители вынуждены водить детей по разным школам и садам», — объяснил Володин.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон о патриотическом воспитании в школах. Согласно документу, воспитание теперь становится составной частью образовательных программ всей системы образования в России. Школы и вузы должны будут скорректировать свои программы до 1 сентября 2021 года.

В Госдуме же продолжают совершенствовать законодательство. Так, глава комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) предложил сделать 1 сентября выходным днем для родителей, опекунов или приемных родителей первоклассников.

«Первый поход в школу, первая торжественная линейка в День знаний — все это эмоционально кратно усиливается позитивом, если рядом родные, взрослые, способные поддержать, подбодрить. А если родителей на работе не отпускают? Подготовлен к внесению законопроект, обязывающий работодателя предоставить выходной 1 сентября — проводить первоклассника в школу. Поддержать ребенка в такой ответственный день — бесценно», — написал депутат в своем Telegram-канале.

Кроме того, фракция ЛДПР предложила финансово поддержать семьи, которым предстоит собирать детей в школу. Законопроект направили в правительство РФ для получения отзыва. Документом предлагается ввести ежегодные выплаты в 10 тысяч рублей на подготовку в школу. Как пояснил Ярослав Нилов, с каждым годом «школьный набор» становится все дороже, а сейчас из-за пандемии многие или вообще лишились работы, или серьезно потеряли в заработке.