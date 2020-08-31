Автор новой книги о Сталине рассказал о важнейших этапах его эпохи

Москва, 31 августа. Новая историко-документальная книга «Товарищ Сталин — личность без культа» писателя Александра Неукропного вышла в свет в этом году в РФ. В современном мире существует огромное количество различных точек зрения по поводу тех или иных событий, а также личностей, оказавших огромное влияние на судьбу России. В своей книге Неукропный пытается разобраться, был ли Иосиф Сталин величайшим правителем в истории нашей страны или ее «злым гением».

По словам автора книги, персона Сталина и его поступки вызывают все больший интерес у современного общества. Неукропный объясняет это тем, что тот период, который мы привыкли называть сталинским, включает в себя важнейшие этапы, определившие жизнь не только наших предков, но и нашу.

«Не узнав правды об их великих делах, а, главное, не попытавшись постичь их истинных мотивов, стремлений и планов мы так и будем дальше бродить в ужасающем мороке лжи, воздвигнутой против этих титанов для того, чтобы разрушить в нас гордость за свою страну», — говорит автор.

В новой книге подробно описаны процессы, которые происходили в СССР в сталинскую эпоху. Автор отдельно останавливается на теме репрессий, с которыми у многих ассоциируется личность Сталина, передает Planet today.

«Эти процессы имели совершенно другие масштабы, чем те совершенно невообразимые гекатомбы, которые рисуют западные и некоторые наши либеральные «исследователи». И вот как раз это я доказываю — с вполне конкретными цифрами и фактами в руках!» — поясняет автор книги.

Неукропный подчеркнул, что никому не навязывает свою точку зрения. В своей книге он предлагает для рассмотрения аргументы, факты, цифры. Книга «Товарищ Сталин — личность без культа» была написана для того, чтобы как можно больше людей задумались над очень многими вещами, попытались переосмыслить привычные понятия и события.