Ефремов впервые после смертельного ДТП ответил на вопросы журналистов

Москва, 31 августа. Актер Михаил Ефремов, ставший фигурантом дела о смертельном ДТП, впервые после аварии ответил на вопросы журналистов. Артист раскритиковал сотрудников СМИ за отсутствие медицинских масок.

Перед очередным слушанием по делу о смертельном ДТП журналисты поджидали Ефремова у дверей квартиры. Актер вышел и в полном молчании проследовал мимо представителей СМИ в сопровождении полицейских. Однако на этот раз артист все же не оставил корреспондентов без внимания, правда, на все вопросы он отвечал одинаково.

«Потому что вы без масок», — приводит ответ Ефремова «Царьград».

Напомним, ДТП с участием актера произошло 8 июня в центре Москвы. Внедорожник Ефремова вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель отечественной машины скончался в больнице от полученных травм.

По словам очевидцев, за рулем внедорожника находился сам Ефремов, который в момент аварии пребывал в состоянии сильного алкогольного опьянения. При этом адвокат артиста Эльман Пашаев заявляет, что в момент ДТП автомобилем Ефремова управлял другой человек.

Примечательно, что не так давно актер отказался от услуг Пашаева, однако затем снова нанял юриста. В комментарии телеканалу «360» адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский связал эти манипуляции с желанием потянуть время.