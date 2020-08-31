Ефремов озвучил свое последнее желание

Москва, 31 августа. Актер театра и кино Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в Москве, объявил, что его «приговорили к казни еще в июне», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ефремов на заседании суда заявил об отказе от назначенного судом защитника и озвучил свое последнее желание.

«Меня к казни приговорили уже 9 июня. Мое последнее желание — выполните экспертизу подушки безопасности на водительском сидении — есть ли там следы биологического происхождения. Потому что я пьяный никогда не садился за руль — именно садился на пассажирское сиденье», — сказал Ефремов.

Адвокат актера Эльман Пашаев призвал дать «возможность в рамках УПК искать правду».

«В чем заинтересованность откладывать это? За один день мы получим результат экспертизы. Если будут найдены следы — мы не будем водить свидетелей и прочее, мы не глупые. Мы сразу признаем свою вину», — подчеркнул Пашаев.

Актер Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в Москве. Артист, будучи в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик. Его водитель Сергей Захаров получил смертельные травмы и скончался в больнице. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело. 5 августа прошло первое заседание по делу артиста. Тогда он сообщил, что не признает вину в смертельном ДТП, отмечает «ФедералПресс».