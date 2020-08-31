NI назвал главную задачу новых десантно-штурмовых кораблей ВМФ РФ

Москва, 31 августа. Россия ведет строительство двух универсальных десантных кораблей (УДК), которые при необходимости могут превращаться в плавучие госпитали, сообщают авторы издания The National Interest.

Авторы статьи напомнили, что единственный авианосец ВМФ России «Адмирал Кузнецов» находится на ремонте и вернется в строй лишь в 2022 году. Издание отмечает, что Россия не делает ставку на авианесущие корабли.

Российские специалисты работают над созданием двух универсальных десантных кораблей «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко», сообщает «ПолитРоссия». Эти корабли способны нести на борту вертолеты Ка-31, Ка-27 и Ка-52К, а также десант. Возможности кораблей «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» ВМФ РФ удивили экспертов из США.

«Россия предприняла аналогичные шаги, чтобы иметь возможность использовать вертолетоносцы в кризисных ситуациях, превращая их в плавучие госпитали», — добавили авторы.

Ранее The National Interest раскрыл меры защиты США от российских ракет. В Пентагоне отмечают, что Россия находится в числе лидеров по запасам ракетного оружия. Более 1000 баллистических ракет находятся в арсеналах Ирана и Китая. Даже КНДР работает над повышением дальности полета ракет и созданием ядерного оружия, отметили авторы.