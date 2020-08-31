Первоначальный взнос по ипотеке в 2020 году остается важнейшим условием получения кредита на жилье. В какой сумме его вносить? Кому его платят? Можно ли использовать материнский капитал? И как правильно оформлять платеж? На вопросы отвечает юрист, совладелец компании LexGroup Рузанна Ханамирян.

Какой первоначальный взнос по ипотеке

Программы ипотечного кредитования остаются самым востребованным в России способом приобретения жилья. По данным Центробанка, только за восемь месяцев текущего года банки выдали более 890 тысяч жилищных кредитов.

Спрос на жилищное кредитование, снизившийся в мае и июне на фоне пандемии, вновь вернулся к прежним показателям. Во многом этому способствовало внедрение государственной программы льготного кредитования при покупке квартир в новостройках, которая начала действовать в апреле нынешнего года и предусматривает пониженную кредитную ставку в 6,5%. При этом сумма первичного платежа в большинстве банков выросла. По словам юриста Рузанны Ханамирян, таким способом финансовые организации пытаются снизить свои риски.

«Процент первоначального взноса по ипотеке на законодательном уровне не закреплен, — комментирует Рузанна Ханамирян. — Он может быть любым и определяется только программой конкретного банка. Он нужен для того, чтобы у банка было понимание платежеспособности гражданина. Определяя размер первого взноса, банк получает уверенность, что гражданин будет платить этот кредит».

От чего зависит сумма

Суммы колеблются не только в разных банках, но даже для разных кредитных программ в одной финансовой организации. Они могут составлять 10–30%, но в среднем не превышают 20% от стоимости имущества. Минимальный первоначальный взнос по ипотеке часто предлагают для программ с повышенной процентной ставкой по кредиту. Считать его преимуществом ошибочно, так как в результате заемщик, который «сэкономил» на первом взносе, нередко серьезно переплачивает банку, возвращая деньги с большими процентами.

Влияет на сумму и тип недвижимости, которую покупает человек. Если средства заимствуются на вторичное жилье, первоначальный взнос по ипотеке может быть снижен.

«В этом случае банк имеет представление о том, что это за объект, — комментирует Рузанна Ханамирян. — Дом построен, на недвижимость есть зарегистрированные права. Что касается строящегося дома, то здесь банки рискуют, так как в залог передается не сам объект, а только право на него. И если по каким-то причинам дом не достроят, только права у банка в залоге и останутся. Для банковских организаций это серьезный риск, который и компенсируется увеличением первого взноса».

Какие средства можно использовать

«Гражданин может использовать любые средства, которые у него есть, — отмечает юрист. — Это могут быть накопления или средства от продажи имущества».

Предполагается, что деньги человек накопил, и это служит для банковской организации показателем, что и в будущем заемщик сможет регулярно вносить обязательные платежи.

Несмотря на то, что ограничений по выбору источника средств закон не делает, материнский капитал как первоначальный взнос по ипотеке использоваться не может. Направлять средства маткапитала можно только на погашение уже оформленного жилищного кредита, а также на выплату процентов по нему.

Кому платится первоначальный взнос по ипотеке

Сумма первичного взноса входит в стоимость имущества и передается не банку, а продавцу. Чаще всего ее вносят наличными деньгами, а оставшуюся часть в виде кредита выдает банковское учреждение.

Как вносить средства, решают в каждом случае индивидуально. По словам Рузанны Ханамирян, применяются два способа расчетов:

наличными через банковскую ячейку;

через аккредитив.

Во втором случае всю сумму на покупку квартиры или дома кладут на специальный счет, а после регистрации сделки аккредитив «раскрывают» и продавец получает эти средства наличными или переводит на свой счет. Можно оплачивать покупку жилья и по безналичному расчету, такой способ распространен при приобретении недвижимости у застройщиков — юридических лиц.

Какова процедура покупки

«Предположим, у человека есть 20% от стоимости жилья, которое он планирует купить, — комментирует юрист Рузанна Ханамирян. — Он приходит в банк, обсуждает условия ипотечного договора. В день сделки приносит эти деньги и получает в кассе недостающие 80% для приобретения недвижимости. Средства складывает в банковскую ячейку или кладет на счет-аккредитив. Если продавец — юридическое лицо, банк переводит деньги на его расчетный счет».

Продавец получает деньги за недвижимость в полном объеме сразу, тогда как покупатель постепенно выплачивает кредит банковской организации. Условия платежей оговариваются при заключении договора, и сумма первого взноса на дальнейшие выплаты уже не влияет.