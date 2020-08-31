Минздрав РФ назвал дату начала вакцинации от коронавируса

Москва, 31 августа. Вакцинация от коронавируса в РФ стартует в ноябре-декабре, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По словам главы ведомства, поставки вакцины «Спутник V» большими партиями начнутся в сентябре.

«Первые поставки большими партиями начнутся уже в сентябре», — сообщил он.

Министр подчеркнул, что в первую очередь будут поставлены вакцины для медиков и учителей. В настоящее время параллельно идет наработка производства и пострегистрационное наблюдение, сообщил министр.

Мурашко добавил, что вакцинация от COVID-19 в России стартует уже в ноябре-декабре текущего года, пишет «Царьград».

11 августа была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции нового типа. Разработкой занимались в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат получил название «Спутник V». Поставки вакцины в медицинские учреждения уже начались. Первыми сделать прививки смогут врачи и учителя.