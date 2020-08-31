Тихановская выступит перед Совбезом ООН 4 сентября

Минск, 31 августа. Представитель белорусской оппозиции, экс-претендентка на президентское кресло Светлана Тихановская намерена 4 сентября выступить на заседании Совбеза ООН.

Кроме того, в планах политика, по данным ее пресс-службы, — выступление 8 сентября на заседании ПАСЕ.

Тихановская уже озвучила, чего ждет от мирового сообщества. Желание представителя оппозиции сводится к уважению суверенитета и воли народа Белоруссии. Кроме того, она хочет, чтобы международное сообщество стало гарантом независимости республики.

Напомним, что митинги, протесты и забастовки «прокатились» по Белоруссии после президентских выборов 9 августа. По итогам голосования в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов. Его основной оппонент Тихановская не смогла получить поддержку даже 11%.

Отметим, что Тихановская, которая после выборов сбежала из страны, высказала инициативу о том, что Россия может стать посредником для урегулирования ситуации в республике.

Примечательно, что Тихановская давала понять, будто она выиграла президентские выборы. Власти Латвии отказались считать ее победителем голосования. Зато Тихановской рады в США. В конце августа она встретилась в США с заместителем госсекретаря Стивеном Биганом, с которым обсуждала политическую ситуацию в Белоруссии, пишет «ФедералПресс».