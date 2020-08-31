Чумаков поддержал Кудрявцеву после сообщения об инсульте у ее матери

Москва, 31 августа. Певец Алексей Чумаков поддержал телеведущую Леру Кудрявцеву, мать которой недавно госпитализировали с инсультом. Музыкант пожелал сил как самой Кудрявцевой, так и ее маме.

Пять дней назад телеведущая написала на своей странице в Instagram, что ее 78-летнюю маму увезли на скорой в больницу в Алуште. Александра Ивановна приехала в Крым, чтобы отдохнуть и провести время на море и солнце. Кроме того, мама ведущей собиралась сходить на концерт Сергея Лазарева, однако планам не суждено было сбыться.

По словам Кудрявцевой, впереди их семью ждет долгий путь восстановления. Также телеведущая поблагодарила за помощь врачей крымской больницы.

Кроме того, в интервью программе «Ты не поверишь!» Кудрявцева рассказала, что после инсульта у ее мамы нарушена речь. Сейчас с пожилой женщиной занимаются логопеды и реабилитологи. Из-за инсульта у Александры Ивановны отнялась левая сторона, но нога уже начала двигаться.

Услышав сообщение об инсульте, Чумаков напомнил, что его семье пришлось пережить горе. Несколько лет назад мать певца скончалась от цирроза, музыкант тяжело переживал эту потерю.

«Очень грустно и больно. Я знаю, каково это. <…> Желаю Лере все произошедшее правильно разложить по полочкам, чтобы не сойти с ума от таких горьких событий», — посочувствовал Кудрявцевой Чумаков.

Поп-исполнитель выразил надежду, что вскоре мама телеведущей пойдет на поправку.