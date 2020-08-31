Могила Кобзона «утонула» во время его поминок

Москва, 31 августа. Родственники и многочисленные поклонники пришли 30 августа на Востряковское кладбище в Москве, чтобы почтить память известного еще при СССР певца Иосифа Кобзона. Могила деятеля эстрады буквально «утонула» в цветах.

Напомним, что похороны исполнителя были 2 сентября 2018 года. Знаменитый певец еще при жизни выбрал место для упокоения. Кобзон пожелал, чтобы его похоронили рядом с матерью. Он специально выкупил место, отметив как-то, что участок уже стал родовым местом.

Несмотря на то, что уже прошло два года с момента смерти, поклонников все равно пришло чуть ли не столько же, сколько в день похорон. Люди несли цветы, корзины и венки.

Помимо армии фанатов, были вдова певца Нелли Кобзон, а также ряд знаменитостей: Клара Новикова, Александр Розенбаум и Ангелина Вовк.

После почтения памяти, супруга устроила фуршет недалеко от могилы певца. Помимо огурцов, пирожков и мясной нарезки еще была водка «Иосиф Кобзон», где на этикете красовался портрет звезды эстрады, пишет «Дни.ру».

Напомним, что ранее продюсер Иосиф Пригожин подчеркнул, что при жизни Кобзон заботился об артистах, отстаивал их интересы, пишет НСН.