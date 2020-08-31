Минздрав РФ анонсировал начало первых поставок вакцины от коронавируса

Москва, 31 августа. Первые поставки большими партиями вакцины от коронавируса начнутся в сентябре. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, более 2,5 тысячи добровольцев для третьего этапа испытания вакцины от COVID-19 уже набраны.

«По вакцинации против коронавирусной инфекции — сейчас параллельно идут наработка производства и пострегистрационное наблюдение. В первую очередь, конечно, будут отгружаться вакцины для медицинских работников и педагогов», — подчеркнул Михаил Мурашко.

Он обратил внимание на то, что эта вакцинация будет абсолютно добровольной.

«Первые поставки большими партиями начнутся уже в сентябре», — добавил министр здравоохранения.

Напомним, российская вакцина «Спутник V» стала первым в мире зарегистрированным препаратом от коронавируса. Ее разработали в НИИ имени Гамалеи. Над второй российской вакциной работают в центре «Вектор», сейчас она проходит второй этап испытаний. Российский президент Владимир Путин сообщил, что препарат появится уже в сентябре.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко ранее заявил, что начались поставки вакцины от коронавируса в медицинские учреждения в рамках третьего этапа испытаний. Профессор, руководитель отдела микробиологии латентных инфекций института им. Гамалеи Виктор Зуев в разговоре с телеканалом «360» объяснил, что российская вакцина от коронавируса безопасна и была создана в столь сжатые сроки благодаря профессионализму.