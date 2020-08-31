Эксперт назвал сроки восстановления российской экономики

Максимальное падение российской экономики страны наблюдалось в апреле (минус 12%), в июле и августе показатель улучшился до минус 4-5%. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Восстановление экономики

Минэкономразвития в новом макропрогнозе существенно улучшило оценки по восстановлению экономики России. Об этом сообщает газета «Коммерсант», ссылаясь на рабочую версию прогноза, которая обсуждается сейчас в профильных ведомствах.

Сообщается, что правительство собирается рассмотреть его к 17 сентября. На данный момент эксперты ведомства предусматривают падение ВВП в 2020 году на 3,9% против 5% в ранних версиях документа. Кроме того, ожидается спад инвестиций на 6,6% вместо 12%. Помимо прочего, Минэкономразвития РФ улучшило прогноз снижения реальных располагаемых доходов граждан до 3% в августовской версии с 3,8% в июньской.

Эксперты министерства рассмотрели более быстрое восстановление российской экономики в июле-августе. В июне 2020 года аналитикам еще было неизвестно о том, как экономика РФ отреагирует на масштабные меры поддержки правительства в условиях пандемии коронавируса.

«Это отразилось в том числе на динамике реальных зарплат — они в апреле сократились на два процента год к году, после чего вернулись к росту темпом один процент. При этом ведомство с осторожностью относится к оценке летнего быстрого восстановления: оно отчасти определялось отложенным спросом и особенностями внутреннего спроса при закрытых границах», — говорится в статье.

Согласно выдержкам прогноза, которые приводит издание, в 2022 году будет достигнут пик годовой динамики ВВП — 3,4% и снижение до 3% в 2023 году. Ожидается, что на докризисные показатели ВВП РФ вернется в третьем квартале 2021 года.

Плавное восстановление

Как отметил Артем Деев, такой пересмотр оценки снижения ВВП вполне логичен, так как уже учитываются итоги июня и июля, когда экономика страны начала восстановливаться. Он заметил, что пик кризиса был пройден (он пришелся на период марта и апреля).

«Данные Минэкономразвития почти совпадают с теми цифрами, которые дает британская консалтинговая компания Oxford Economics: она дает свой показатель восстановления экономики РФ — индекс Oxford Economics, оценивающий динамику нескольких показателей. Это — цены на нефть, потребление электроэнергии, динамика финансовых потоков, индекс финансового стресса, данные о посещении пользователями мест работы или розничных точек общепита, сферы развлечений, торговых центров и прочее», — пояснил Артем Деев.

По словам эксперта, максимальное падение экономики страны наблюдалось в апреле (минус 12%), в июле и августе показатель улучшился до минус 4-5%. ВВП в данный момент приближается к 94-95% от докризисного уровня первого квартала.

«Отмечается рост розничных продаж и сферы услуг, восстановление транспортных потоков, потребительского сектора. Поэтому вполне вероятно, что прогноз Минэкономразвития может реализоваться — падение ВВП по итогам года сократится до 5%, а в 2021 году начнется плавное восстановление экономики РФ», — заключил Артем Деев.

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